ZIMÁK s Nedvědem a Ručinským: Jak se jedná s Pastou, historky ze zlatých výlovů

Oba nerozluční kamarádi a majitelé oblíbené hospody Střídačka fungovali jako GM reprezentace, byť s odlišnými kompetencemi. Ale oba dojednali Davida Pastrňáka na „svůj“ světový šampionát. Jak se celá akce rodí? Jak takový hráč změní celé dění kolem a uvnitř týmu?

Ve více než hodinovém Zimáku se vzpomínalo na minulé reprezentační trenéry, a protože je to 20 let do zlatého šampionátu ve Vídni, tak i na tento skvělý turnaj, kam Martin Ručinský vůbec neměl jet. Aby se nakonec stal klíčovým hráčem výběru Vladimíra Růžičky.

Vrátili jsme se i k historkám, které lemovaly litvínovské zlaté tažení, s čímž souvisí i fakt, že Martin Ručinský už pět let nebyl na zápase Vervy. Důvodem jsou jeho napjaté vztahy s lidmi v klubu, o čemž se „Růča“ nebojí mluvit. A jak to má nyní Petr Nedvěd s rodným Libercem?

Dojde i na rozbor letošního play off a senzační jízdu Komety. A protože oba útočníci hrávali i za Spartu, na přetřes přijde i její nekonečné čekání na zlatou sezonu… V čem je problém?

