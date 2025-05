Kochejte se, Pasta jako Messi! Je radost se na něj dívat, říká kapitán Červenka

Vstoupit do diskuse (

PŘÍMO Z DÁNSKA | Když už si myslíte, že vás nemá čím překvapit, opět něco vytáhne. A ze záznamu se na to podíváte s otevřenou pusou. „On je prostě jako Messi,“ říká o Davidovi Pastrňákovi obdivně Zbyněk Zavadil, jeho dávný trenér, jenž ho spolu s otcem Jiřího Hudlera objevil pro velký hokej. A teď celý svět sleduje, co umí… „Je radost se na to dívat,“ reaguje i kapitán Roman Červenka, který s ním spolu s Lukášem Sedlákem tvoří údernou trojku. Pasta na turnaji už posbíral 6 bodů (2+4) ve třech utkáních. Program MS ZDE>>>

Každý obor má svoje mistry. Výjimečné osobnosti, které ho pozvednou do jiné dimenze. Hokej má právě českého šikulu s číslem 88.

„Jaké věci dovede Pasta v rychlosti s pukem, mi připadá jako Messi ve fotbale. Reaguje bezprostředně na situaci, předem neví, co provede. Žádné: Naznač doleva, jdi doprava. Přizpůsobí se,“ básnil o něm už před lety v rozhovoru pro Sport jeho dávný kouč Zavadil.

Stále aktivní osmdesátník ho dříve vedl v Letňanech, takže dobře ví, jaký je v něm potenciál. Což potvrzují i ostatní. Když reportéři iSportu oslovili gólmana Jeremyho Swaymana, jeho parťáka z Bostonu a nadhodili mu, že už ho má z tréninků přečteného, jenom se pousmál: „Myslíte, jo?“

A ještě jedna trefná hláška. „Pasta je často nečitelný nejenom pro soupeře. Ale i pro vlastního centra,“ smál se Lukáš Sedlák, jenž vede elitní formaci. Na pravém křídle je Pastrňák, na tom levém 39letý veterán Červenka, jenž hraje už na dvanáctém šampionátu.

Právě oni táhnou národní tým. „Všichni vědí, že tyhle věci umí. Udělal to krásně, byl to pro nás důležitý gól,“ okomentoval Sedlák jeho fintu, kdy oklamal stahovačkou bránícího hráče a potom zasunul puk do branky. Chudáci soupeři…

Krása!

Nejenom pro příznivce a hokejové fajnšmekry. Ale i pro kouče Radima Rulíka. „Prostě nádhera. Vnímám to stejně jako fanoušci,“ reagoval trenér po vysokém vítězství 7:2. Ale dlouho to byl urputný boj, soupeř se nechtěl položit. Zlomil ho právě až svým povedeným kouskem na 3:0 Pastrňák. Nakonec se ukázalo, že je to vítězný gól.

„Ne nadarmo hraje v NHL tak, jak hraje. Tady to samozřejmě ukazuje. Je radost se na něj dívat,“ dodává Červenka, jenž je hráč světové třídy, takže ani pro něj nebyl problém se s „Pastou“ sehrát. Stejně jako Sedlák.

„Neustále o tom mluvíme. S Pastou se bavím, co vyžaduje, kde se mám pohybovat. Abych mu co nejvíc pomohl,“ popisuje pardubický lídr, jenž zatím ostře sledovanou pozici Pastrňákova centra zvládá výtečně. Číslo 88 už je v situaci, jako býval v reprezentaci Jaromír Jágr. Také měl výsadní postavení a vždycky se řešilo, kdo s ním bude hrát.

„Naše spolupráce si sedá, víme, kde se kdo pohybuje. Pastovi nechcete překážet, naopak mu chcete udělat nějaký prostor. Pořád si o tom spolu povídáme,“ popisuje Sedlák. Podobně o tom dřív v souvislosti s Jágrem mluvili Martin Straka, Petr Čajánek, Václav Prospal nebo Tomáš Plekanec…

„Jsou podobné typy. Jsou to legendární hráči, kteří potřebují svůj prostor a vyžadují, aby měli hodně času na ledě a roli, na kterou jsou zvyklí. Myslím si, že to nebude problém,“ řekl už před šampionátem Jiří Šlégr, generální manažer reprezentace.

Sám někdejší skvělý bek, olympijský šampion, mistr světa i vítěz Stanley Cupu. V Pittsburghu i v národním týmu toho spoustu odehrál právě s Jágrem. Takže dobře ví, o čem mluví.

„Je na něm vidět, jak se hokejem baví,“ dodává Šlégr. Ten je v manažerské pozici u reprezentace první sezonu a hned se mu podařilo s jedním z nejlepších hráčů NHL domluvit na účasti na šampionátu v Dánsku.

I když až tak těžká práce to nebyla… „Co bych dělal? Lepší než se dívat na hokej z gauče,“ pousmál se Pastrňák v rozhovoru pro Sport.

Pro národní tým má jeho přítomnost mimořádný význam. Dva zápasy už stihl rozhodnout, svými akcemi baví.

A určitě to z jeho strany není všechno.