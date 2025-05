Dánové chtěli ukázat, že jsou v hale doma. Snažili se vytvořit bouřlivou kulisu, jenže postupně otěže převzali Češi. V hledišti i na ledě. Sice se ještě snažili v závěru favoritovi trošku zatápět, jenže Češi ukázali sílu a definitivní pojistku do odkryté branky přidal bourák Daniel Voženílek.

Další gól přidal ještě kapitán Červenka a asistoval mu… Ano, opět Pastrňák. Ten tedy posbíral tři body (1+2) a na turnaji už bodoval šestkrát.

Potvrzuje pozici největší české hvězdy a jednoho z nejlepších hráčů NHL. Poprvé na turnaji chytal Daniel Vladař.

Zpočátku to byla dřina. Podle očekávání. Kouč Radim Rulík tušil, že jeho armádu čeká další těžká lopota. „Bude to jako přes kopírák,“ říkal po těžce vydřené výhře proti Norsku (2:1). Ukázal se jako správný prognostik, i když to zas nebyl úkol na červený diplom.

Dánové z posledních pěti vzájemných zápasů jen jednou nezískali proti Česku aspoň bod. A to bylo před rokem na šampionátu v Praze, kdy Červenka a spol. triumfovali 7:4. Jenže předtím Češi dokázali i prohrát, třeba při olympiádě v Pekingu v roce 2022 (1:2). Jediný český gól tehdy dal nestárnoucí Červenka…

Čekalo se tedy i teď, kdy to přijde. Kdo odšpuntuje český vodopád. Tím byl Martin Nečas, jenž ve stylu Messiho měl nohu ve správný čas na správném místě. Od brusle se ve 24. minutě puk odrazil do branky a byl to moment, jenž českou hru povýšil na gólový level.

Ten vyšperkoval ten, který na to má patent. David Pastrňák předvedl svoji klasickou parádičku. Nejdřív si stáhnul puk a potom ho krásně zavezl do branky. Prostě tak, jak to umí snad jenom on... Čeští fanoušci vyskočili ze sedadel. Byl to moment, který jenom dokumentuje hokejový um sedminásobného držitele Zlaté hokejky.



„Tohle od něj přesně čekáte. Podle mě od první chvíle věděl, co udělá. Počká si, až udělá obránce ten krok, a už jede sám na gólmana. Jeho klasický gól..." pochválil ho spoluhráč Lukáš Sedlák.

„Ne nadamo je jedním z nejlepších hráčů v NHL," okomentoval to i kapitán Roman Červenka.



A to nebylo všechno. Za pár minut vytáhl krásnou bekhendovou přihrávku, kterou zužitkoval rovněž bekhendem centr elitní formace Lukáš Sedlák. V tu chvíli zvýšil na 4:0 a jenom podtrhnul skvělou druhou třetinu.

„První třetina byla z naší strany tragická, v ní nás Vlady (Daniel Vladař) dost podržel. Druhá už byla lepší, konečně jsme se udrželi na puku, strávili jsme čas u nich v pásmu. Pak je to hned snazší,“ komentoval to pro ČT Nečas po druhé pauze.

Zpátky na začátek. Dánové se dokonce dostali do vedení. Jenže gól neplatil. Trenér Rulík rád mluví o tom, že i trenéřina je týmová práce. A i on se může spolehnout na ten svůj tým. Už podruhé na turnaji správně přišel od videokoučů pokyn na střídačku: Vezměte si výzvu!



A také v tomto případě sudí po konzultaci u videa rozpažili. Takže dánský gól pro předešlý ofsajd nemohl platit.

Velmi důležitou roli opět sehrál Denis Havel. Ten spolu s kolegou Jakubem Zelenkou sledoval zápas z tribuny pod střechou, vedle něj nechyběl ani Patrik Augusta, kouč dvacítky, který funguje jako pozorovatel a skaut.

Dánové se snažili vlastním hráčům vytvořit burácející atmosféru. Což o to, snažili se dost. Jenže loňská Praha prostě nasadila laťku tak vysoko, že tohle byl jen slabý odvar toho, co se dělo v O2 aréně.

V ní se nakonec všichni soupeři uvařili a národní tým bral zlato. Na tyhle prognózy je zatím ještě brzo, ale tři dosavadní utkání naznačila, že se musí s odhodlanou partou kolem Pastrňáka počítat.