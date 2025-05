Vlhová musela na další operaci: Učím se znovu chodit!

Především slovenští fanoušci jsou napnutí, zda jejich lyžařská hvězda a medailová naděje, stihne olympiádu. Petra Vlhová (29) nedávno musela absolvovat druhou operaci po úraze a lékaři jí zákazali trénovat!

Před více než měsícem informovala Petra Vlhová o své další nucené operaci. „No, tohle není to, co jsem doufala, že budu sdílet, ale takový je život. Od mého zranění uplynulo 13 měsíců a udělala jsem vše pro to, abych se vrátila, ale bohužel se mi to nepodařilo. Život s tímto kolenem byl i každodenní boj. Nakonec byla operace jediná možnost. Je to těžké, ale jsem připravena znovu bojovat,“ stálo v příspěvku na Instagramu.

Dlouhé měsíce se snažila o návrat po zranění a operaci kolene a nyní musí vše dělat znovu. Nedávno se ukázala na stadionu v Banské Bystrici a o svém zdravotním stavu promluvila pro STVR. „Cítim se už lépe, jde to dobře, ale jde to velmi, velmi pomalu. Takže začínám postupně zatěžovat nohu. Učím se chodit bez berlí,“ prozradila, že je zpátky v naprostém začátku rehabilitace.

Lékaři jí po druhé operaci zakázali jakékoli tréninky. Čas hraje proti slovenské lyžařce. Budou mít Slováci v italské Cortině svou Peťu zpátky?