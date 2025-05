Dusno v rakouském brankovišti: Kvůli cizinci v týmu!

Znělo to jako jeden z úžasných příběhů napsaných na mistrovství světa v ledním hokeji. Do rakouské branky se proti svému finskému bratrovi Eelimu postavil Atte Tolvanen. Jeho změnu dresu ale nelibě nese další rakouský brankář David Kickert a chtěl kvůli tomu i skončit.

Rakušanům to na hřišti klape, ale v kabině je dusno. S Finy na úvod prohráli jen o gól, Švédové se na vítězství 4:2 nadřeli a Slováci již svým sousedům nestačili na nájezdy. Hned první zápas proti Finům přinesl neobvyklý souboj. V brance se postavil rakouský Atte Tolvanen (30) a čelil útokům svého bratra Eeliho (26) ve finském dresu. Jak k tomu vlastně došlo?

Atte již několik let chytá za Salcburk. A shodou okolností se v brankovišti pravidelně střídá se svým momentálním reprezentačním kolegou Davidem Kickertem (31). Kickert v národním dresu patří mezi stálice a zasloužil se o udržení elitní skupiny několik let po sobě. Nebyl tak příliš zvyklý na konkurenci.

Jenže rakouský svaz si řekl, že by brankoviště mohl posílit. Nabídl tak Attemu Tolvanenovi možnost účinkování v reprezentačním týmu. To ho zaskočilo, ale přijal výzvu. „Normálně musíte v zemi zůstat deset let a skládat jazykové testy, ale mně dokázali pas sehnat zrychleným způsobem,“ popsal Tolvanen zisk rakouského pasu pro Sanomat. A to namíchlo Kickerta.

„Nemyslím si, že je to z dlouhodobého hlediska správná cesta," soptil pro deník Kleine Zeitung. "Chápu, že v Rakousku máme velký problém s brankáři, ale je zapotřebí lepší spolupráce mezi hokejovým svazem a ligou, aby se zkvalitnila výchova domácích gólmanů. Řeknu to takhle: Když jsem se o té naturalizaci dozvěděl, dost mě překvapila, zvlášť ten způsob. Nikdy se to nekomunikovalo otevřeně,“ pokračoval hodně rozlíceně na adresu rakouského občanství svého finského kolegy. Přesto Kickert přiznal, že by se zachoval stejně, kdyby dostal podobnou možnost. I proto vůči kolegovi zášť necítí.

Pára v brankovišti se naštěstí upustila. Tolvanen po zápase s Finy poprosil o uvolnění za těhotnou manželkou do Helsinek. Zda se připojí znovu k reprezentaci je otázkou. Kickert se tak dostal znovu do branky, ale ne dlouho.. Proti Kanadě dali trenéři šanci gólmanské trojce Florianu Vorauerovi (25). Ten v seniorské reprezentaci přitom dosud neodchytal ani jeden zápas.