Hokejoví drsňáci zase nabírají síly při sportu gentlemanů: Zlatý rituál

Kdo by neznal tohle veřejné tajemství: Rulíkovi hoši během loňského domácího šampionátu utíkali na »tajňačku« s holemi na zelený pažit. Co letos v Dánsku?

Útočník Colorada Martin Nečas (26) přirovnal dějiště MS ke Žďáru nad Sázavou. „Je tu dost českých fanoušků a jen jedna ulice, takže když do ní jdete, jsou tam a člověk se moc neschová,“ cukaly mu koutky po příletu do padesátitisícového Herningu.

Ale co si vzpomenout na zlatý rituál z Prahy?! „Šli jsme si před play off s Pastou, Mrázou (náhradním brankářem Mrázkem) a Vorasem (televizním spolukomentátorem Voráčkem) zahrát golf. Radimu Rulíkovi by se to asi nelíbilo, ale hráli jsme před každým zápasem. A vyhrávali jsme!“ prozradil Nečas.

Povolený relax

Pastrňák se právě na greenu s kamarádem Krejčím po sezoně v NHL rozhodl, že národní tým neodmítne. A »Neči« se nyní po dvou gólech do sítě Dánů (7:2) zase culil: „Možná dáme nějakej golfík, jestli to půjde. Trošku teambuilding!“ Kormidelník obhájců titulu Rulík po prvních třech mačích včera dovolil, ať si hokejoví reprezentanti odfrknou. Blesk navrch poradil, kde se dá pokračovat v loňských vítězných dýcháncích!

Bacha na ženy!

V Herningu, deset minut jízdy od haly Jyske Bank Boxen a ještě blíž od hotelu, se za nákupním centrem schovává útulný klub z roku 1964. Jen v kalendáři byl jako na potvoru zrovna včera naplánován Pink Cup, turnaj (nejen) pro dánské dámy.

Ale pokud by Nečas, Pastrňák a spol. chtěli vzít golfové bagy a místo hokejek trojku železo? Určitě by se tu místo našlo. „Ano, rádi je přivítáme. Máme volno ve středu a v pátek,” řekla Blesku Rita Mörupová ze sekretariátu Herning Golf Klubu. Kousek od města jsou navíc další dvě 18jamková hřiště. Z toho kouká zase zlato!