Finále MOL Cupu: Speciální role Schickovy sexy sestry

Modelka, influencerka a sestra úspěšného reprezentačního fotbalisty Patrika Schicka Kristýna (30) si střihne roli reportérky na finále MOL Cupu. Zatímco brácha výborně čutá za Leverkusen, ona září na televizní obrazovce.

Nebude se jednat o Kristýninu premiéru jako reportérky fotbalového zápasu. Atmosféru, práci i otázky si již v minulosti vyzkoušela při derby Sparty se Slavií. „Byla to skvělá zkušenost! Intenzivní, ale hodně mi to dalo,“ hodnotila pro tn.cz. Středeční završení pohárové části české ligy budou moci diváci sledovat na Oneplay Sport. Televize si připravila speciální program, kterým provede právě Schicková. Její kolegyní bude další modelka Simona Leskovská.

Pod palcem budou mít finále MOL Cupu mezi Sigmou Olomouc a pražskou Spartou. Obě si předem rozdělily úlohy. Zatímco Simona bude diváky provádět přes sportovní stránku utkání, Kristýna se zaměří na lifestyle a bude zpovídat VIP hosty. „Tradiční fotbalové rozhovory tam samozřejmě budou, ale mým úkolem je ukázat i jinou stránku – jako u Super Bowlu, kde se řeší i hosté a celebritní dění. Budu mluvit s VIP hosty o tom, co je na zápas přivedlo, komu fandí a jaký mají vztah k fotbalu nebo třeba co mají na sobě a kolik jejich outfit stojí. Výhodou je, že spoustu z nich osobně znám, takže věřím, že to bude přirozené a zajímavé,“ popsala, na co se mohou fanoušci těšit v jejím podání.

Její bratr Patrik Schick je úspěšným českým reprezentantem. Kristýnin manžel Lukáš Třešňák býval také fotbalistou. Přirozeně tak tíhne k fotbalu. Ale oblíbená influencerka má široký sportovní záběr. „Fotbal sleduji. Ráda se podívám na velké události jako Ligu mistrů nebo reprezentační zápasy. Sport mám obecně moc ráda. Aktivně běhám, několikrát týdně cvičím pilates a barre a letos bych se ráda naučila hrát golf. Když mám čas, ráda se podívám i na tenis, americký fotbal nebo Formuli 1,“ prozradila oblíbené sporty i plány do budoucna.