Pozdrav Plíškové z nemocnice: A je to tady zase...

V plánu byl návrat na kurty po zranění kotníku v loňském srpnu. Jenže noha začala otékat, a tak se Karolína Plíšková (33) rozhodla pro druhý operační zákrok. Ve středu tak prodělala artroskopii a po ní poslala pozdravy z nemocnice.

„Udělala jsem vše pro to, aby se to zlepšilo. Chtěla jsem hrát už na Australian Open, na tento rok jsem měla spoustu plánů… Vůbec si netroufnu říct, kdy se vrátím,“ smutnila Plíšková před druhou operací. Rozhodla se pro ní, když jí noha znovu začala otékat. Tentokrát nastoupila do nemocnice v Madridu.

Ve středu podle plánu podstoupila artroskopický zákrok. Již následující den, viditelně unavená a zmožená, poslala fanouškům pozdrav z nemocničního lůžka. „A je to tady zase...,“ začala svůj příspěvek. „Kvůli trvalým bolestem jsem musela podstoupit další menší operaci kotníku. Všechno dobře dopadlo a už se cítím lépe. Doufám, že brzy budu zase na kurtu,“ doplnila k fotografii s pozitivně zvednutým palcem.