Komplikace pro Plíškovou: Návrat na kurty se odkládá. Musí na další operaci

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Poslední zápas odehrála na konci loňského srpna na US Open, kde si poranila vazy v levém kotníku a následně podstoupila operaci. V poslední době se ale opět dostávala do kondice, chystala návrat do tenisového kolotoče, jenže…

Vyskytly se další problémy, noha začala otékat, proto se rozhodla pro další zákrok, který podstoupí v Madridu.

„Udělala jsem vše pro to, aby se to zlepšilo. Chtěla jsem hrát už na Australian Open, na tento rok jsem měla spoustu plánů… Vůbec si netroufnu říct, kdy se vrátím,“ hlesla Plíšková.

Přesto se nevzdává. „Po psychické stránce to není úplně jednoduché. Naštěstí mám co dělat, nemám pocit, že bych se nudila nebo trápila,“ dodala.

Operace kotníku po bleskové skreči. Plíšková ukázala fotku z nemocnice