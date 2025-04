Hybš poprvé otevřeně o rakovině: náročná léčba, komplikace i návrat na hřiště

Proti Mladé Boleslavi odehrál 20. října celý zápas. Den na to se rozhodl jít do nemocnice na vyšetření a další den už Matěj Hybš podstoupil operaci kvůli odstranění nádoru. „Lékařce jsem popsal problém a už na její první reakci jsem z očí vycítil, že je něco špatně. Ještě než to vyřkla, tak jsem věděl, že je to špatné,“ líčí náročné momenty, kdy zjistil nepříjemnou diagnózu.

Důležité podle něj pak bylo, že problém neignoroval a rozhodl se vyhledat pomoc odborníků. „Nebyly to obtíže, které by mě limitovaly až tolik. U těchto problémů nejvíc rozhoduje čas a každý den je důležitý. Doktoři mi na to přišli včas, že to tam není měsíc, ale že je to otázka týdne nebo dvou,“ popisuje defenzivní univerzál Bohemians.

První momenty po zjištění, že se jedná o rakovinu varlat, nepřinesly nějaký obrovský nával smutku. „Vůbec jsem se nezabýval otázkami typu ‚proč zrovna já?‘ a prostě jsem to přijmul,“ vysvětluje bezprostřední pocity. Když se Hybš dozvěděl, že musí rychle na operaci, podle svých slov jako první začal řešit, kdo vyzvedne jeho tříletého syna ze školky.

Od začátku pak doufal, že nepůjde o příliš vážný problém, a že by mohla stačit pouze operace. „Říkal jsem si, že za dva měsíce budu zpátky.“

Komplikace

Jenže přišly komplikace. Lékaři mu nejprve preventivně nasadili jeden cyklus chemoterapií. Jeho výsledky však nebyly tak dobré, jak se doufalo a bývalý hráč Sparty či Plzně musel podstoupit ještě další dva.

„Bylo to hodně těžké. Nejdřív jsem se upnul na to, že bude stačit operace a budu dobrý po jednom cyklu chemoterapie. Plánoval jsem, jak se vrátím do normálního života, do fotbalu a najednou jsem znejistěl,“ líčí psychicky nejnáročnější chvíle celé léčby.

Tyto momenty byly o to těžší, že se o špatných výsledcích prvního cyklu dozvěděl jen pár dní před Vánoci, které chtěl oslavit se svými nejbližšími v pozitivní atmosféře, že je nemoc úspěšně za ním. „Ta rána byla obrovská. Z pohledu mentálního stavu byl tenhle moment nejtěžší. Člověk začal spekulovat, jestli budou stačit ty tři (cykly chemoterapií). V tu chvíli byla nejhorší nejistota,“ ohlíží se za náročnými momenty.

Výsledky po druhém a třetím kole chemoterapií už dopadly dobře a Matěj Hybš si poprvé po několika opravdu komplikovaných měsících mohl oddechnout. „Beru to tak, že je to za mnou a věřím, že to bude dobré, že se to nevrátí. Teď zůstanu sledovaný jako každý onkologický pacient,“ vysvětluje současný zdravotní stav.

Návrat na hřiště

Nyní se obránce Klokanů vrací do tréninkového procesu a snaží se dostat do formy, aby se co nejdřív dostal zpět na ligové trávníky. Za cíl si vytyčil nastoupit v létě do plnohodnotné letní přípravy. Nevyloučil ovšem ani variantu, že by na hřiště vyběhl ještě v této sezoně. „Tlustou čáru za tím udělám, až budou dobré i další výsledky, a až když nastoupím na nějakou minutku do ligového zápasu. Pak řeknu, že je to opravdu za mnou,“ ozřejmuje další cíl.

Sportovní kariéru by mu léčba rakoviny snad do budoucna ovlivnit neměla, což mu ostatně řekli i lékaři. Nyní ho ale čeká těžké nabírání ztracené kondice. „Vypálilo mi to všechno. Musím na to postupně a být trpělivý,“ popisuje v rozhovoru s klubovým ředitelem komunikace Petrem Koukalem.

V obsáhlém a chvílemi emotivním interview pak také opakovaně vyzývá především další mladé muže, kteří by také mohli trpět rakovinou varlat, aby své potíže neignorovali. „Pokud lidé nějaký takový problém mají, na kontrolu by si měli dojít. Jsou to choulostivá místa, ale neměli by se toho bát. Můžete se stydět, ale v tomhle věku je dobré si dojít na preventivní kontrolu,“ vybízí.

„Hraje tam roli i otázka ega. Chlapi si nechtějí přiznat problém a doufají, že to přejde. Nemá ale cenu hrát si na hrdinu. Klíčové je vyhledat odbornou pomoc,“ uvědomuje si Hybš, jemuž právě včasné podchycení problému mohlo usnadnit celou léčbu.