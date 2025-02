Zpověď české reprezentantky: Po rakovině vzkazy plné nenávisti

Již více než deset let patří Martina Řepková (29) do reprezentace České republiky ve florbalu. Teď se postavila všem haterům a otevřeně promluvila o svém boji s rakovinou i nechutnými vzkazy, kterým musela čelit.

V české lize byla Martina Řepková věrná florbalovému Chodovu. Nyní se pohybuje na švýcarských palubovkách. Od mala byla zvyklá navštěvovat lékaře pravidelně. To se nezměnilo ani po přestupu do Švýcarska. Jednoho dne ji ale uzemnil telefonát z domova: „Volala máma, že moje cytologie není v pořádku a že se musím vrátit na další vyšetření, hlavně histologii. To byl šok. Celou šestihodinovou cestu domů jsem plakala a dodnes nechápu, jak jsem ji dokázala odřídit," vzpomíná na začátek diagnózy.

Histologie ukázala, že jde o přednádorové onemocnění děložního čípku. „Což je jedno z nejhorších, protože při něm už se tvoří rakovinotvorné buňky. Musela jsem tedy na zákrok, ale bylo dobře, že se vše zachytilo takhle brzy,“ vypráví Martina Řepková ve videu pro Women's Power na videoplatformě ceskyflorbal.tv.

Po operaci řešila šestinedělní absolutní klid a především to, zda bude moci mít po odstranění děložního čípku děti. K tomu všemu se její tělo zavodnilo a přibrala 14 kilogramů. „Byla jsem nafouklá, oteklá, bylo to nekontrolovatelné. Když jsem se na sebe podívala do zrcadla, připadala jsem si hrozně. A po doléčení a návratu do reprezentace mi nebyly věci na sebe, to mi bylo strašně trapně,“ posteskla si v rozhovoru Řepková.

Když se vracela k florbalu, sama si přidala tréninky navíc. Anonymy ji stejně napadaly, že určitě chodí šestkrát denně do fast foodu, netrénuje a válí se doma na posteli. „Jsou momenty, kdy jsou lidé opravdu zlí a umí ublížit. Měli by si uvědomit, že tohle může potkat i je.“