Slunce, jachta, erotika! Divoký mejdan Davida Limberského a jeho party: Boží orgie

Kdepak, bývalý reprezentant a legenda Plzně je zkrátka »hřebec«! David Limberský (41) se nechal osedlat kráskou s bujnými ňadry při divokém mejdanu. A možná při tom i zařehtal…

Byly to orgie rozpustilosti s lahodným menu, pitím a erotikou. Písek pláže na Slunečném pobřeží v Marbelle a vlnky Středozemního moře by mohly vyprávět. »Limba« na jachtě vozil na zádech rajcovní brunetku, která si na něm s gustem zarajtovala.

Navždy v srdci

„Byla to neskutečná jízda! Čtyři nezapomenutelné dny plné smíchu,“ napsala k videu ta »žokejka« jménem Lucie. Co na to Davidova rozkošná manželka Lenka (41)? Merendu si užívala na plné pecky a bez špetky žárlivosti! „Nezapomenutelná Marbella. Bylo to boží. Bylo to dojemné, vtipné, plné objetí a těch malých momentů, které si člověk schová do srdce navždy,“ nemohla si paní Limberská vynachválit kratochvíli v Andalusii.