Manželka Limberského o tragicky zesnulé kamarádce (†36) z MasterChefa: Prozradila dojemný detail!

Zatímco téměř celý český svět showbyznysu vyrazil do Karlových Varů na filmový festival, ona společně s manželem a slavným fotbalistou Davidem Limberským (40) vyrazila na módní přehlídku do Brna. Lenka Limberská (40) se ale mimo jiné rozpovídala i o zesnulé kamarádce Denise Zajícové (†36). Soutěžící z MasterChefa, která podlehla zákeřné nemoci.

Lenka navštívila společně se svým milujícím manželem a někdejším fotbalistou Plzně či české reprezentace Davidem Limberským akci Fashion Night Brno, kde měla mimo jiné i vlastní přehlídku. Většinu času z ní šlo cítit nadšení a optimismus. Tedy až do chvíle, než přišla řeč na její tragicky zesnulou kamarádku Denisu Zajícovou, která začátkem dubna podlehla rakovině. Veřejnost ji může znát jakožto jednu ze soutěžících z kuchařské show MasterChef.

Jak na svou kamarádku Lenka vzpomínala? „Pro mě je to doteď hrozně bolavé téma, protože tím, že Deniska dělala modeling, byla vždy součástí takových akcí. A minulý rok byla součástí Fashion Night Brno, takže mě úplně bolí břicho a je to o to těžší," smutnila Limberského láska v rozhovoru pro server extra.cz. Ten prozradil, že došlo i na slzy.

Podle Lenky byla Denisa skvělá holka, která milovala život, ráda se bavila a z tohoto světa rozhodně nechtěla odejít. „O to víc mě to mrzí, že tady nemůže být s námi, protože vím, že by si to hrozně užila. Chybí mi tady, ale vím, že někde tam nahoře to vidí a těší se z toho, že tady máme úspěch s Beach Swanem. Je tady s námi její maminka u stolu v první řadě, takže jsem ráda, že aspoň ona může být u toho místo Denisky," prozradila Limberská.

Drželi ji za ruku do poslední chvíle

Svou kamarádku obdivovala především proto, protože do poslední chvíle Denisa věřila, že vše dobře dopadne. Lenka uvedla, že když sama přestala věřit, tak její nemocná kamarádka začala věřit v uzdravení mnohem víc.

„Je to takový paradox, že ona věřila míň, když byla zdravá, a pak když už se to chýlilo ke konci, začala konečně doufat a věřit, že to najednou bude dobré. A nebylo. Doteď je to hrozně těžké, moc nám chybí a neustále žije v našich srdcích," řekla Lenka. Navíc prozradila dojemný detail, když uvedla, že Denisu drželi za ruku až do poslední chvíle! Nyní už její kamarádka odpočívá v pokoji.