Manželka trenéra Růžičky šokovala na sítích: Jsem i na holky

Od začátku roku si přivydělává fotkami svého »tělíčka« na erotické stránce OnlyFans, teď manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (61) Marie zase překvapila. Na Instagramu vypálila: „Jsem bisexuálka!“

Na citlivé téma se jí zeptala jedna z fanynek. Růžičková odpověděla duhovou vlajkou podporující sexuální menšiny a dopsala: „Líbí se mi spíš ty klučičí typy. Ale na vztah jsem holku nikdy neměla.”

U Růžičků doma, kde vychovávají sedmiletou dceru Lejlu, je tedy opět o čem mluvit. Jak Marie prozradila, pózování na erotickém webu manželovi nevadí: „Schvaloval mi fotky, které tam sdílím. V Americe to frčí a má to každej druhej člověk, jen u nás se z toho ještě pořád dělá velký haló.“ Co asi říká kapitán naganských hrdinů na to, že je jeho paní bisexuálka? Možná mu to náramně vyhovuje.