Růžičková o hrůzostrašné dovolené: Takhle nás napálili!

Zaplatili hromadu peněz a dočkali se pořádného zklamání! Manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (61) před pár dny odkryla realitu dovolené v Egyptě. Namísto luxusu se však Maruška, její dcera a maminka dočkaly něčeho, co absolutně míjelo jejich očekávání založeném na recenzích. Žena olympijského šampiona z Nagana teď odkryla šílené praktiky hotelu, na které (nejspíš nejen ona) doplatila!

Staveniště, smrad a pokoj plný komárů. Tak by mohl znít velmi suchý výčet toho, co Marii Růžičkovou, její dcerku a maminku potkalo na poslední dovolené v Egyptě, kam se jinak manželka hokejového trenéra moc ráda vrací. Tentokrát ale zažila pořádný šok. Italský hotel v Hurghadě měl načančanou prezentaci fotkami, perfektní recenze... ale realita se ukázala být poněkud jiná. Po návratu domů odkryla Růžičková způsoby hotelu, ze kterých jdou člověku oči kolem.

„Jsou jedinci, kteří do mě rýpou, jakože... »Co jsi čekala, za ty peníze? Ty si tady stěžuješ...« Ne! Tady nejde o stěžování. Tady jde o poukázání na to, že ty si vybereš něco, co má skvělé recenze. Vybereš si hotel, který má úplně luxusní videa a fotky a pak přijdeš do něčeho, co tomu neodpovídá. A je jedno, kolik to stálo,“ naštvala se Maruška. Záhy ale prozradila částku, za kterou byla dovolená pořízena. A rozhodně se nejednalo o pár korun.

„Stálo to 70 tisíc a nějaké drobné. Ale pro spoustu lidí je to hodně peněz! A mně prostě vadilo, že ta realita je úplně někde jinde. A hlavně jsem pochopila jednu věc, kterou jsem vám zapomněla říct,“ běsnila Růžičková.

„Oni tam ti animáci normálně chodí, ať si otevřeš Google, najdeš ten hotel, otevřeš recenze a on ti tam normálně nacvaká všechno. Hvězdičky plný počet, že spokojení... Normálně nutí lidi napsat o tom hotelu dobrou recenzi!“ vztekala se Marie, které po tomto začalo dávat smysl, kde se vzala taková hromada chvály ve feedbacku hotelu. „Pochopila jsem, proč tam jsou takové dobré recenze, když tě ti animáci do toho vyloženě nutí. A spoustě lidí je blbé je odmítnout,“ poukázala manželky hokejové legendy, která se nehroutí ze své situace, ale pořádně ji zvedly ze židle způsoby ubytování, jež tímto zkresluje realitu.

Příjezd na staveniště

Faktem je, že Maruška po příletu do Egypta nestačila zírat. Cesta na hotel trvala podstatně déle, než bylo avizováno a s rodinkou se po příjezdu ocitla podle svých slov na staveniště. Zděšená byla i z okolí.

„Jako třeba z týhle žumpy smradlavý, to jsem teda úplně zklamaná," okomentovala odpudivou stoku obklopující promenádu vedoucí na pláž. Nepotěšilo ji ani moře. „Takhle vypadá to jezero, no ty vo*e já nevim, na těch videích to vypadalo o dost líp, hlavně tam vzadu ty starý prázdný hotely, to je šílenost. Tady ten kačok špinavej fuj, tam bych nevlezla, tamhle dozadu možná ještě jo. No a to molo rozbouraný úplně v devastačním stavu," děsila se.

Žádná paráda nebyl ani pokoj, ve kterém navíc byla hromada komárů. V tomhle případě ale Maruška viděla výhodu toho, že měli bydlení hned u bazénu, což přinášelo i své benefity. Situaci se pak sice pokoušela brát s humorem, ale dá se předpokládat, že příště bude při volbě hotelu velmi obezřetná.