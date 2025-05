Tři kandidáti na šéfa FAČR: V pozadí stojí i korupčník...

Před zítřejší valnou hromadou jsou tři kandidáti na šéfa Fotbalové asociace ČR a žádný není outsider. Člověka napadá po Ivánkovsku se zeptat: To je pro fotbal dobrá zpráva, špatná zpráva, nebo jaká je to zpráva?

Na hromadě už nebude mág, který volby umí, jak o sobě prohlásil Roman Berbr (70). Nicméně vlivní soukmenovci zůstali a Berbr ve svých proslovech u soudu šil do současného předsedy Petra Fouska (62), jednoho z kandidátů.

„Není schopen v těžkých situacích jakkoliv rozhodnout. Jediné, co mu jde, je brát coby předseda FAČR mzdu 250 tisíc korun měsíčně,“ zaútočil »náčelník« Roman. Ale když se do někoho naveze Lucifer, je to svým způsobem plus.

Oslavenec

Pak je tu David Trunda (včera měl 49. narozeniny), majitel klubu v Mladé Boleslavi. V případě zvolení by ho prý dal do svěřeneckých fondů, což je termín, který poněkud zprofanoval expremiér Babiš, ale budiž.

„Tak, jak za náma stojí lidé v rámci marketingových kampaní, což je taky hodně známo, že za panem Blažkem je politický marketér, tak já se potkávám i s panem Šádkem a pan Šádek má v Plzni pana Svobodu. Všichni to vědí a na některých jednáních pan Svoboda byl,“ přiznal Trunda pro iSport.

Takže se otřel o Blažka, ovšem jím přiznaný aktér předvolebních schůzek Martin Svoboda přezdívaný »Chřestýš« je hluboce zabředlý do časů, kdy se výsledky domlouvaly předem. Vinným byl uznán i u soudu. To je tedy reklama…

Politik

Zatímco za Trundou stojí Plzeň i Slavia, Sparta podporuje Rudolfa Blažka (57). Ten paradoxně sám léta fandí Slavii! Známý je z politiky jako člen ODS a pražský zastupitel. „Je prakticky neviditelný,“ pravil na adresu Fouska. I to se ovšem může někomu líbit. Takže Petr, David, nebo Rudolf? Na kom najdou delegáti hromady nejméně kaněk?