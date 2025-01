Volební box v Pardubicích: z kamarádů jsou nepřátelé. A prý jde i o Bártu...

Dva bývalí kamarádi, jejichž vztahy jsou aktuálně pod bodem mrazu, v sobotu svedou svár o pozici předsedy okresu Pardubice. V jednom rohu současný boss René Živný, ve druhém vyzyvatel Kamil Schmeiser. Volby v nejnižších patrech fotbalové pyramidy začínají výživným boxem, při kterém není nouze o syrová vyjádření. Proč tolik humbuku? Vítěz získá delegátský mandát do „velkých“ svazových voleb v létě. A právě o to jde. Velká zákulisní hra o post šéfa českého fotbalu se rozjíždí...

Před čtyřmi lety stáli při sobě. Po konci „berbrovského“ režimu získal René Živný významnou podporu v pardubickém regionu. Stal se šéfem okresního i krajského fotbalového svazu. Kamaráda Kamila Schmeisera pomohl usadit do role předsedy komise rozhodčích.

Idylické vztahy jsou tatam. Dnes spolu válčí, padají vážná obvinění, silná slova. „Kamil se snažil jednoho člena výkonného výboru za druhým přetáhnout na svou stranu a mou osobu snůškami výmyslů diskreditovat. Tento člověk chce skutečně řídit okresní fotbal?“ položil řečnickou otázku René Živný v rozhovoru pro Pardubický deník.

V okrese si získal kladné body za schopnost dostat ke klubům peníze. „Víte, co je zajímavé, že Kamil nikdy nevznesl žádnou námitku a hlasování ve výkonném výboru bylo povětšinou 5:0,“ reaguje Živný, stoupenec Fevoluce, pro deník Sport.

Živný, fotbalový nadšenec, předseda Sokolu Semín a významný regionální politik, tvrdí, že jedinou svazovou složkou na okrese, která v uplynulých letech nefungovala, byla právě Schmeiserova komise rozhodčích.

Jeho volební vyzyvatel vidí věci jinak. „Renda nemůže dělat fotbal jako politiku a dávat ruce pryč od excesů a kauz. Musí se postavit za své lidi, za předsedu disciplinární komise. On hlavně chtěl, aby se o něm nepsalo špatně v novinách,“ kontruje Schmeiser pro Sport a otevřeně dodává. „Naše vztahy jsou pod bodem mrazu.“

Na rovinu přiznává, že má podporu prvoligových Pardubic. „Je to tak,“ neskrývá. Právě toto spojenectví vyvolává v okrese řadu vášní. Proč? Protože v červnu se uskuteční valná hromada FAČR, kde se rozhodne o novém předsedovi českého fotbalu. A už nyní se bojuje o každého delegáta s hlasovacím právem. Ti se totiž rekrutují ze zástupců všech profesionálních klubů, týmů z ČFL/MSFL, divizí a také – což je pro náš příběh zásadní - z předsedů okresů (76), krajů (14) a Pražského fotbalového svazu (11). Právě v nejspodnějším patře tuzemského fotbalu se skrývá mimořádný volební potenciál.

Malá související odbočka, dříve nebylo striktně dáno, že na valné hromadě FAČR nutně hlasuje předseda okresu/kraje. V nově schválených stanovách je však výslovně uvedeno, že předseda je delegátem valné hromady. Změna může nastat pouze v případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud je zároveň předsedou krajského svazu (to je i případ Živného), či klubu s volebním právem.

Zpátky na východ Čech. V zákulisí se říká, že v případě vítězství bude Schmeiser v červnu hlasovat dle přání regionálně vlivných Pardubic - čili pro Tomáše Bártu, jehož chtějí do křesla šéfa českého fotbalu usadit profesionální ligové kluby v čele se Slavií, Spartou, Plzní a Baníkem.

Živný by prý zase hlasoval nejspíše pro současného předsedu Petra Fouska. Rozpor je evidentní.

A ještě jedna linie. Pokud se vše povede, Schmeiserův syn, rozhodčí na regionální úrovni, prý bude mít umetenou cestu na profesionální listinu. „Také jsem slyšel to, co vy. Je to samozřejmě nesmysl. Musím se tomu smát. Je smutný do politiky zatahovat mého kluka. A co se týče valné hromady, já nikdy nechtěl být s nikým spojován. Dříve s Berbrem, teď s Fevolucí. Jsem Kamil Schmeiser, sám za sebe,“ říká pro Sport.

Je však evidentní, že profesionální kluby si k prosazení svých mocenských zájmů nevystačí s dvaatřiceti hlasy napříč plénem, podporu pro Bártu, výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace, musí hledat zejména ve spodních patrech fotbalové pyramidy.

Boj o šéfa českého fotbalu se sobotními volbami v Pardubicích rozhoří naplno.