Pešír: Nemám škraloupy, kampaň jsem odpracoval nejvíc. Vzal by zpět slova o Barákovi?

Letošní valná hromada není jen volbě o předsedy, do značné míry je i o bývalém manažerovi reprezentace. Tomáš Pešír rozděluje fotbalovou obec, patří mezi kontroverzní postavy fotbalového zákulisí, byť se tomu brání. „Nemám žádný škraloup,“ kroutí hlavou. „Málokdy se řekne, že Pešír je pracovitej. Vždycky se proti mně tvoří antikampaň.“

Před volbami se dostal do řečí, že spolupracuje s lidmi, co mají nízký morální kredit. Nejvíce se zmiňuje jméno Jana Hořejšího, etickou komisí potrestaného funkcionáře v kauze s krycím jménem Šváb úzce související s Romanem Berbrem. „S Honzou se známe, ale on nevede moji kandidaturu, vedu si ji sám. A třeba se Zdeňkem Vaňkátem jsem mluvil naposledy před čtyřmi měsíci,“ brání se.

V rozhovoru se Tomáš Pešír vyjadřuje také k případné spolupráci se současným předsedou Petrem Fouskem, k napravení vztahů s Adolfem Šádkem a také přiznává, že v České televizi měl zvolit jinou formu vyjadřování v případu červené karty Antonína Baráka na loňském mistrovství Evropy.