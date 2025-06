Kristýna Plíšková prozradila pohlaví miminka: Sestra Kája ji škádlila: Tři pindíci!

Dnes jsou to přesně tři roky, co tenistka a manželka slovenského fotbalového reprezentanta Dávida Hancka (27) Kristýna Plíšková (33) přivedla na svět jejich prvorozeného syna Adámka. Ten se co nevidět dočká sourozence.

Radostnou novinu Kristýna prozradila před několika dny na Instagramu. „A jak to probíhalo?“ vyzvídala s úsměvem o dvě minuty mladší »ségra« Karolína v jejich pohodovém podcastu Rakety, kde společně klábosily nejen o probíhajícím Roland Garros.

Odpovědi se dočkala tak napůl. „Kdy a kde, tak to nevím, ale už se to všechno začíná zvětšovat,“ koulela očima Kristýna s tím, že když pod srdcem nosila prvorozeného synka Adámka, vážila přes sto kilo!

Bývalá pětatřicátá singlistka světa prozradila i pohlaví miminka „Bude to chlapeček. Začínám šestý měsíc.“ »Kája« ségru hned škádlila: „Jééé, tři pindíci.“ Obě každopádně věří, že z klučiny bude sportovec. Fotbalista, nebo tenista? „Všechno bude dělat,“ řekla s nadsázkou Kristýna.

A koho jednou bude její druhý potomek reprezentovat? „Jestli je to lepší na Slovensku teď nevím. Teď přemýšlím… No, nechala bych to spíš v Česku,“ uvažovala budoucí dvojnásobná maminka.