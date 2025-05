Další krize Růžičkových? Čachry se statusem »manželka«!

Zbavují se baráku, v němž plánovali společně dožít. Nabízí se proto otázka: Procházejí si Růžičkovi další vážnou krizí?!

Ta první přišla už na podzim 2018, tedy hned rok po svatbě. Marie se tehdy odstěhovala do centra Chomutova, a než se zase s Vláďou dala dohromady, trvalo to pár měsíců přemlouvání a darů, mezi něž patřil i luxusní bavorák za 700 tisíc kaček. „Auto jsem dostala v době, kdy jsme byli rádoby od sebe,“ kápla později božskou paní Růžičková.

Iluze šťastné rodinky byla pak opět narušena během posledního roku. „Když jsem tě poznala, byla s tebou větší sranda. V hlavě jsi strašně zestárnul, zpohodlněl jsi,“ vmetla mu Marie do tváře ve svém podcastu. Pak si z Instagramu, kam denně hází videa ze svého života, vymazala společné fotky. A na začátku května si tam dokonce odstranila i přívlastek »manželka Vladimíra Růžičky«, jímž se tak ráda chlubila!

Během náročné dovolené v Egyptě se jí to ale asi rozleželo v hlavě, onu větu si po návratu do vizitky vrátila a navíc Vláďovi založila jeho osobní instagramový profil... Když Blesk odalil, že jejich hnízdečko láska je na prodej, řekla k tomu pro extra.cz toto: „Ano, barák je v prodeji, ale není to z důvodu, že bychom šli od sebe nebo něco takového.“

Dojedou na téhle divoké horské dráze do šťastného konce? A jestli jo, bude to ještě v jejich útulné spořické vile?