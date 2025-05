Roland Garros

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Povrchy se zpomalují, míče jsou čím dál těžší. Extrémně fyzicky připravení hráči vydrží od základní čáry tlouct do tenisáků hodiny, aniž by udělali chybu. Vyhrát výměnu, zvlášť na antuce, vyžaduje čím dál větší úsilí. Proto se stále oblíbenější zkratkou k úspěchu stává kraťas. Data z utkání ATP ukazují, že za posledních pět let se jeho zapojování do hry zvýšilo o víc než čtvrtinu z 1,5 na 1,9 procenta všech úderů v zápasech. V čele téhle malé revoluce stojí Carlos Alcaraz, obdivovaný mistr kraťasů.