Mrtka: Na olympiádu nemyslím. Buffalo? Je na mně ukázat, že tam patřím
Teprve na konci června se stal nejvýše taženým Čechem na letošním draftu do NHL, v srpnu už se Radim Mrtka otrkává mezi ostřílenými reprezentanty v Říčanech. Po boku má hvězdy jako Martina Nečase nebo Tomáše Hertla, kteří pozvolna začínají pokukovat po únorové olympiádě. Osmnáctiletý talent Buffala se mezitím chystá na první kemp v organizaci Sabres. „Když se to nepovede, jsem mladý, takže mám pořád čas zahrát si na další olympiádě,“ říká směrem k reprezentačnímu vrcholu.
V Říčanech jste se na ledě sešel s prvotřídními hokejisty. Jaké je zahrát si s takovými hráči?
„Je to skvělé. Upřímně jsem nikdy ani neuvažoval, že bych si s nimi mohl zahrát. Znamená pro mě moc tady trénovat a porovnat se s nimi. Dá mi to hodně i do budoucna.“
Reprezentace se pozvolna začíná připravovat na olympijské hry. Je pro vás velký sen zahrát si na nich?
„Bylo by to skvělé, ale upřímně na to nemyslím. Snažím se zlepšovat, co to jde. Kdyby to náhodou dopadlo, byl bych šťastný, ale není to něco, kde bych vyloženě chtěl být. Když se to nepovede, jsem mladý, takže mám pořád čas zahrát si na další.
Na led už jste vyjel ve výstroji Sabres, kteří si vás vybrali jako devítku draftu. S tím musí panovat spokojenost, že?
„Spokojenost, samozřejmě. První kolo, ale myslím, že bylo jedno, v jakém budu draftovaný. Hlavně je na mně ukázat, že tam patřím.“
V sestavě Buffala už se postupně zabydluje Jiří Kulich. Stihli jste spolu prohodit pár slov?
„Jo, už jsme spolu volali, trénovali, dneska jsme tady byli spolu. Seznámili jsme se a přivítal mě skvěle.“
Rád bych jednou hrál jako Dahlin
Prozradil vám, jak to v klubu funguje?
„O tom jsme se zatím tolik nebavili. Spíš jsme se poznávali. Až přijedu do Buffala, pořádně se mě ujme.“
V organizaci se potkáte i se švédským bekem Rasmusem Dahlinem. Co si od něj můžete vzít?
„Určitě je to jeden z mých vzorů. Můžu si od něj vzít každou maličkost, každý detail, co dělá. Jak je klidný na ledě, co si dokáže dovolit na modré a vychází mu to, je neuvěřitelné. Líbí se mi jeho oboustranná hra. Rád bych jednou hrál jako on.“
Bude první sezona po draftu speciálně důležitá pro další posun?
„Určitě bude důležitá. Hlavně zapracovat na nedostatcích, pořád se zlepšovat a pořád pracovat. Uvidíme, jak to dopadne.“
Už máte zprávy z klubu, co vás čeká? Kdy tam letíte?
„Pojedu hned po reprezentaci, snad už 2. září budu odlétat. Budu tam ještě před nováčkovským kempem a budu trénovat s kluky z NHL. Jsem rád, že se mnou budou pracovat a připravovat se.“