Střídání se nám nepovedla, přiznal kouč Zbrojovky po derby. Artis ho nepřekvapil
Vzpomínáte si na nedávnou éru kouče Jaroslava Hynka ve Zbrojovce? Ten by našel na remíze 2:2 a výkonu proti Artisu hromadu pozitiv. Martin Svědík je jiná nátura. Nemaže fotbalistům a ani veřejnosti med kolem úst. Dobře viděl, že hra jeho týmu po velmi slušném prvním poločase upadla. Výpadek v derby nepřejde jen tak. „Takový výkon nechci akceptovat,“ prohlásil natvrdo trenér druholigového lídra.
Jak jste viděl prestižní derby?
„V prvním poločase jsme byli aktivnější. Soupeř hrál buď z nízkého anebo ze středního bloku. Cením si, že mužstvo reagovalo na inkasovaný gól z nedohrané standardky zvýšenou aktivitou a za nějakých deset minut jsme utkání otočili. Ale už posledních pět, sedm minut jsme nehráli dobře z hlediska obranné fáze. Špatně jsme dostupovali hráče, hráli jeden na jednoho, prohrávali jsme osobní souboje. Byť jsme si to v kabině řekli a reagovali jsme i střídáním, druhá půle byla špatná. Takový výkon nechci akceptovat. Jsou ve mně emoce. Měli jsme dobře rozjetý zápas, který jsme nedokázali zvládnout.“
Střídání se vám tentokrát moc nevyplatila, že?
„Máte úplnou pravdu. Jak se nám dařila střídání předtím, teď se nám nepovedlo tým nakopnout a oživit, abychom měli lepší výkonnost. Slibovali jsme si od Blechiče (Filipa Blechy), že víc zavře střed, ale to se bohužel nestalo. Žito (Patrik Žitný) nám pak v kreativitě chyběl. Artis vyhrával každý souboj a dostali jsme vyrovnávací gól. Soupeři jsme ustoupili, nezaměstnali jsme ho aktivitou a všechno nás stálo spoustu sil. Prohospodařili jsme vedení. Neovládali jsme střed pole, což je vždycky klíč k utkání. Od hráčů chci rozhodně víc. Artis nás ničím nepřekvapil. Věděli jsme, že víc vsadí na obrannou fázi a kompaktnost. Přesně to se potvrdilo.“
Zamlouvala se vám atmosféra na vyprodaném stadionu?
„O to víc mě mrzí, že jsme fanouškům, kteří nás přišli podpořit, nedali vítězství. Přitáhli jsme je, byla fantastická atmosféra. Děkuji všem za podporu. Je jenom na nás všech, aby to takto jelo dál. Aby měli na co chodit. Na poctivou práci, na to, že se pokaždé rveme o výhru. Tohle si hráči musí uvědomit.“
Co vám ukázal městský rival? Musí se s ním pořád počítat v boji o postup?
„Má velkou individuální kvalitu hráčů. Podle mě je jenom otázka času, kdy si to víc sedne a mužstvo se sehraje. Nemělo tolik času. Artis samozřejmě ukázal svoji sílu. Nemůžeme ale říct, že všechno bylo špatně. První poločas byl až na poslední minuty velmi dobrý, snesl parametry. Až pak se to zhoršovalo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|5
|4
|1
|0
|16:5
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|4
Opava
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|5
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|6
Táborsko
|5
|3
|0
|2
|9:6
|9
|7
Žižkov
|4
|3
|0
|1
|7:4
|9
|8
Jihlava
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|9
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|10
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|11
Prostějov
|5
|1
|1
|3
|5:6
|4
|12
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|13
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|14
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|15
Č. Budějovice
|5
|0
|2
|3
|3:13
|2
|16
Kroměříž
|4
|0
|0
|4
|3:11
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup