Rowlingová jásá nad komplikacemi pro boxerku Chalífovou: Ženy nebudou ubity k smrti mužem!

Už po loňské zlaté cestě Imán Chalífové (26) na Hrách v Paříži se hodně spekulovalo, zda vůbec mohla závodit v ženské kategorii. Nyní světová boxerská federace alžírské »mužatce« zakázala start na nadcházejícím Eindhoven Box Cupu a dalších akcích!

Nově musejí všichni zápasníci podstoupit genetický PCR test pohlaví. Ve vzorku Chalífové pak laboranti nesmí odhalit gen SRY, který je markerem mužského pohlaví. „Chceme mít kontrolu nad pohlavím, věkem a hmotností. To nám zajistí rovné podmínky pro muže a ženy,“ stojí v prohlášení federace.

Britský deník Telegraph zveřejnil s odvoláním na uniklé dokumenty z indické laboratoře v Dillí šokující zprávu. Podle výsledků chromozomů je Chalífová biologicky muž. Na to reagovala jedna z největších kritiček olympijské šampionky autorka legendárního Harryho Pottera J. K. Rowlingová. „Je to vítězství pro ženy, protože už nebudou umláceny k smrti muži v ringu,“ ostře okomentovala vývoj kauzy.

Oblíbený britský novinář Piers Morgan nezůstal pozadu. „Woke brigáda popírající biologii mě urážela a zesměšňovala, když jsem řekl, že je pobuřující a nebezpečné, aby Chalífová mlátila ženy na olympiádě,“ opřel se do svých kritiků na síti X. Jediný alžírský výbor stále stojí za svou sportovkyní. Nyní zaznívají hlasy, že by mělo být zlato boxerské šampionce odebráno. Jenže to by Mezinárodní olympijský výbor přiznal vlastní pochybení. A boxerky, přes které Chalífová prošla až k medaili by se právem považovaly poškozené.