Bříza o Rusech a MS: Absurdní. Nikdo nečekal, kam to dojde. Olympiáda? Chceme mít jasno

Řešila se i bizarní situace v žebříčku Mezinárodní hokejové federace, v němž se po skončení mistrovství světa mohlo vyšvihnout do čela Rusko, přestože stále vede válku na Ukrajině a na mezinárodní akce nesmí. Co kdyby ho ale MOV pustil na olympiádu? „Co nejdřív chceme mít jasno,“ uvedl Petr Bříza. Odpověděl i na spoustu dalších důležitých otázek.

Není potřeba v zájmu atraktivity turnaje snížit počet účastníků šampionátu?

„IIHF má desetiletou smlouvu s Infrontem (marketingový partner), která začala 1. ledna 2025, byla pozdržena kvůli covidu. Ta nás zavazuje k formátu se šestnácti týmy, nesmíme jít pod 64 a máme stanovený počet utkání i v divizi IA a IB. Kdybychom navrhli cokoli změnit, dojde k otevření smlouvy a k finančnímu vyjednávání. Stávající kontrakt má hodnotu přes 500 milionů švýcarských franků a víceméně živí mezinárodní federaci na dalších deset let. Pořádáme 34 turnajů, naprostou většinu dotujeme. Tam není ani prostor tohle začít diskutovat.“

Nechodili ale diváci. Zajímal turnaj vůbec Švédy a Dány?

„Každé mistrovství světa MS je trochu jiné. Tady to umocnil trochu fakt, že některé zápasy vůbec neměly diváky. Chápu, že tahle debata začne. Silné tým s hráči NHL namítají, proč tady mají být sedmnáct dní. Patří to ale k základní filozofii, že tahle události má mít větší dosah. Mistrovství světa v rugby taky rozšířili a měli tam výsledky 84:0. Zároveň ale byly plné stadiony. My potřebujeme, aby se nám menší a střední země dotahovaly, aby se elitní šestnáctka vyrovnávala. A to se nestane, pokud by nehrály.“

Prospěje, že se ve finále střetli Švýcaři, kteří titul ještě nezískali, a Američané, kteří čekali 65 let?

„Každý výsledek, který rozbije papírový předpoklad, pomáhá mistrovství světa. Jakékoli sportovní překvapení je skvělé. Co se povedlo Dánům ve čtvrtfinále (vyřazení Kanady), bylo šokující. Pokud budeme féroví, Švýcaři si zaslouží za poslední roky zabojovat o zlato. Vyhrávali skupiny, postoupili do medailového víkendu. Je dobře, že se to povedlo i Američanům poprvé od roku 1960. Měli jsme k nim výhrady, že nepřivezou největší hvězdy. Že si sáhnou na medaile a mají úspěch, je dobré i pro další generaci hráčů, kteří budou šampionát vnímat jako něco, co je pro ně prioritou.“

Jak bude šampionátu hodnocen z hlediska návštěvnosti, byť skončí v plusu?

„To je otázka na organizátory. Dali si své cíle a jsou spokojení, že je překonali. Pro mě je těžké to komentovat z pozice senior viceprezidenta a toho, že jsem byl v organizačním výboru šampionátu v Česku, který ve všech zanechal stopu. Česko je všemi vnímáno jako nepřekonatelné. Zlomili jsme rekord i při mistrovství světa žen. Máme vynikající fanouškovskou základnu, atmosféru v hale. Každá země je jiná, ve Švédsku fandí jinak. Možná právě to, že jsou spokojení s výsledkem, jen potvrzuje výjimečnost Česka. My chodíme na ostatní zápasy a fanoušci si užívají celou akci. Kdežto je primárně zajímají jejich zápasy. Ostatní moc ne.“

Jak chcete zajistit, aby v konkurenci olympiády a Světového poháru byl turnaj zajímavý pro nejlepší hráče?

„Dostáváme se k debatě o širším seznamu pořadatelů a diskusi, v jakých městech by se mělo hrát. Světovým hráčům musíte poskytnout co nejlepší servis. Budou si vybírat, kam pojedou. Je tady ještě element národní hrdosti. David Výborný během uvedení do Síně slávy IIHF ukázal srdíčko Česku, Ehlers nebo Nylander skočili okamžitě do letadla. Evropské vnímání reprezentovat svou zemi bude vždycky neskutečně silné, hráči budou chtít přijet. My se tomu musíme přizpůsobit a najít města, která nám zajistí ten nejlepší možný produkt. Nesoupeříme spolu. Soupeříme s ostatními velkými akcemi na sportovním trhu.“

Rusové na šampionátu hrát nesmějí, přesto se jim stále přičítají body do světového žebříčku.

„Vím, že to je absurdní situace. O tom bylo rozhodnuto na kongresu v září 2022. IIHF zareagovala jako jedna z prvních federací už v březnu téhož roku a vyřešila účast Rusů a Bělorusů na mistrovství světa. Jenže v tu dobu si nikdo neuvědomoval, že bude trvat čtyři roky. Když jsme pak v září rozhodovali, co dál, pokud by se eventuálně měly tyto země vrátit, vytvořili jsme mechanismus, abychom neodvolávali, co už jsme odvolali. Druhá věc bylo zmrazení průměrných bodů. V tu dobu nikdo nečekal, kam to dojde. V září kongres bude řešit, jestli tohle bude status quo na další roky, nebo pro další období přijmeme jiný způsob počítání bodů.“

O účasti Ruska na olympiádě rozhodne čistě MOV?

„My můžeme rozhodovat o soutěžích, které organizujeme, včetně olympijské kvalifikace. Ale vlastní olympijský turnaj spadá do gesce Mezinárodního olympijského výboru. Hokej má v tomhle výjimečné postavení, protože všechny ostatní týmové sporty musí procházet kvalifikacemi. Nicméně pořadatel, což je MOV, musí definitivně potvrdit, jestli platí jejich doporučení, že se nezúčastní žádné ruské týmové sporty. Nemáme právo o turnaji rozhodnout, ale chceme mít co nejdřív jasno. Jen jsme informovali členstvo, že už jsme poslali na MOV finální podobu rozpisu bez Rusů.“

Může se stát, že by některé země na jejich případnou účast zareagovaly negativně?

„Rád bych komentoval fakta. Chápu, že tahle otázka je na stole. Jestli to někdo chce nazvat bojkotem nebo jinak. Když se vrátím k šampionátu, uplatňujeme pravidlo, které mluví o bezpečnosti a zdravém prostředí turnaje. Kdyby přijely tisíce ruských fanoušků, může dojít ke střetům nebo by některé týmy nenastoupily. Lotyši mají zakotveno, že se nesmějí zúčastnit žádné sportovní akce, na níž budou Rusové. Je tam spousta legislativních překážek. Ale olympiáda je věc MOV a národních olympijských výborů. Takže to je otázka spíš pro ně.