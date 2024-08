Šampionka z LOH v boxu Chalífová: Žaluje slavné osobnosti! Dojde i na Trumpa?

Patří mezi národní hrdinky. Imán Chalífová (25), olympijská boxerka v kategorii do 66 kilogramů původem z Alžírska, získala v Paříži placku nejcennější. V průběhu prestižní akce ale byla po celou dobu trnem části lidí v oku kvůli tomu, že údajně nepatří do ženské kategorie. Musela vyvracet tvrzení, že je muž či transgender sportovkyně. V souvislosti s tím ale podala žalobu, v nichž figurují i celosvětově známá jména!

Počet medailí, které domů z olympiády v Paříži přivezla alžírská výprava, je dost hubený. Celkem získali sportovci ze severní Afriky pouze tři cenné kovy, konkrétně dvě zlata a jeden bronz. Mezi nimi je i boxerka Imán Chalífová, která v posledních týdnech rozdmýchala ve sportovním světě nemalé vášně kvůli své vysoké hladině testosteronu v těle.

Celý humbuk odstartoval po souboji s italskou soupeřkou Angelou Cariniovou (25). Ta po zápase řekla, že tak silné rány do obličeje ještě v ringu neobdržela. Kontroverzní mač rozvířil značné emoce. „Představa, že ti, kdo mají námitky proti tomu, aby muž udeřil ženu ve jménu sportu, mají námitky proto, že se domnívají, že Chalífová je trans, je vtipná. My jsme proti tomu, protože jsme viděli, jak muž udeřil ženu,“ napsala následující den autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová na sociální síti X. Chalífová si to ale nenechala líbit.

V pátek 9. srpna podala Chalífová žalobu proti společnosti X, dříve twitteru, kvůli obtěžování na internetu. „V žalobě jsou mimo jiné jmenováni J. K. Rowlingová a Elon Musk,“ zmínil Nabil Boudi, právník Chalífové, pro web Variety i majitele této populární sociální sítě. Ten podpořil příspěvek někdejší plavkyně Riley Gainesové, která se vyjádřila proti účasti Chalífové v ženské kategorii. „Muži nepatří do ženských sportů,“ rozhořčila se Gainesová. „Rozhodně,“ odpověděl jí právě Elon Musk.

Řeč přišla i na bývalého prezidenta USA a aktuálního kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa. Je totiž možné, že ani on se žalobě nevyhne. Proč? „Trump tweetoval, takže ať už bude v naší žalobě jmenován, nebo ne, bude nevyhnutelně zkoumán jako součást obžaloby,“ vyjádřil se Boudi na Trumpovu adresu. Jak žaloba ze strany Chalífové, kterou šéf Mezinárodní boxerské asociace (IBA) Umar Kremlev diskvalifikoval v roce 2023 z mistrovství světa v boxu, dopadne? Na to si budeme muset ještě počkat.