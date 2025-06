Chlípný trenér prostějovské mládeže Smejkal skončil: Vykopli ho, ale…

Kumstát: Jsem znechucen! Pavel Kumstát měl v kauze údajného sexuálního obtěžování hokejového trenéra Filipa Smejkala hned jasno: Otevřený dopis rodičů dětí je prostředek ke zničení SK Prostějov 1913. „Kdo vám to poslal?!“ začal rozhovor s Bleskem. Rodiče malých hokejistů, kterým se nelíbilo chování pana Smejkala.

„Nám pak volali, že ani nevěděli, co podepsali. My víme, odkud vítr vane.“ Vy tedy za dočasně odvolaným koučem stojíte?

„Nemůžu na něj říct žádné špatné slovo, je jeden z nejlepších v kraji. Co se týče toho dopisování, tak to je jeho soukromí. O tom nic nevím.“



Mrzí vás, že to celé odnesou hlavně nevinní malí hokejisté?

„Jsem znechucen! Klub jsme zakládali v roce 2016 kvůli dětem, rodiče se nechtěli nechat okrádat od předchozího šéfa (Tomiga vyfasoval za dotační podvod tříletou podmínku – pozn. red.). Já taky dělal všechno zadarmo... Nelíbí se mi ani, co se teď děje na městě. Nechci utíkat, ale budu přemýšlet, co dál, až tenhle případ skončí.“