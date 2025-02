Vsetín ovládl základní část, triumf stvrdil proti Slavii. Prostějov dál žije

Obhájce triumfu ve druhé nejvyšší soutěži Vsetín ovládl její základní část podruhé v historii. Poprvé se mu to povedlo v roce 1994, kdy postoupil do extraligy a v ní pak získal šest titulů v letech 1995 až 1999 a v roce 2001. Po finančním krachu v roce 2007 se dostal do první ligy v roce 2017 a od té doby byl v dlouhodobé soutěži čtyřikrát druhý.

Dnes Vsetín díky brankám Víta Jonáka a Romana Vaňa ze 4. a 9. minuty získal dvoubrankový náskok. V čase 12:49 sice snížil v přesilové hře Václav Karabáček, ale za 64 sekund odpověděl také v početní výhodě Pavel Klhůfek. Ve druhé třetině nejdříve Lukáš Strnad se Šimonem Slavíčkem smazali ztrátu, ale v 37. minutě vrátil domácím náskok obránce Ondřej Smetana.

V čase 43:06 vynutil nastavení Martin Šťovíček a v rozstřelu uspěli jen domácí Tomáš Šmerha, Klhůfek a Lotyš Zabusovs. Vsetín poosmé za sebou bodoval a z toho posedmé vyhrál. Slavia prohrála třetí z posledních čtyř zápasů.

Zlín si připsal už šestou prohru z uplynulých devíti duelů. Páté Litoměřice zabraly po dvou zápasech bez bodu. V čase 11:19 dostal domácí Stadion do vedení Pavel Kordule, ale v 18. minutě vyrovnal bek Tadeáš Talafa. Ve druhé části nejdříve otočil stav Jan Süss, načež v 38. minutě odpověděl opět Kordule. V čase 46:19 se postaral o vítězný gól Šimon Jelínek a devět sekund před koncem při power do prázdné branky dovršil hattrick a výsledek Kordule.

Přímou účast ve čtvrtfinále má po Vsetínu, Zlínu, Třebíči, Porubě a Litoměřicích jistou také šestá Jihlava, která vyhrála derby týmů z Vysočiny v Moravských Budějovicích nad domácí Třebíčí 4:1. V čase 16:46 za hosty otevřel skóre Richard Cachnín a v 36. minutě v početní výhodě zvýšil náskok Dukly Radim Toman. Ve třetí třetině nejdříve Estonec Maxim Burkov upravil na 3:0, potom snížil v přesilovce pěti proti třem Michal Vodný, ale poslední slovo měl při power play do prázdné branky Lotyš Edgars Kulda.

Čtvrtá Poruba vyhrála 4:1 nad sedmým Sokolovem, který definitivně ztratil šanci na přímý postup do čtvrtfinále. Na Jihlavu ztrácí Baník už deset bodů.

Frýdek-Místek oslavil teprve druhou výhru z posledních šesti kol. Gólem a asistencí se na úspěchu podílel lotyšský obránce Roberts Kalkis. Desáté Pardubice B zůstaly v boji o předkolo play off o bod před jedenáctým Chomutovem.

Prostějov zvítězil doma potřetí za sebou. Dvěma góly pomohl Daniel Babka, který v 6. minutě skóroval dvakrát během půl minuty a zařídil vedení 2:0. Čtyřmi asistencemi přispěl zadák Jan Zdráhal. Osmý Přerov stále čeká na pojistku účasti v předkole.

50. kolo první hokejové Maxa ligy

Vsetín - Slavia Praha 5:4 po sam. nájezdech (3:1, 1:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 4. Jonák, 9. Vaňo, 14. Klhůfek, 37. Smetana, rozhodující sam. nájezd Šmerha - 13. Karabáček, 28. L. Strnad, 33. Slavíček, 44. Šťovíček. Rozhodčí: Hacaperka, Šudoma - Polák, Rakušan. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 2156.

Litoměřice - Zlín 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 12., 38. a 60. Kordule, 47. Š. Jelínek - 18. Talafa, 33. Süss. Rozhodčí: Petružálek, Rapák - Roischel, Brož. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 951.

Poruba - Sokolov 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 13. P. Mrázek, 16. Vachovec, 29. Berisha, 48. Gřeš - 46. Kružík. Rozhodčí: Zavřel, Šico - Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 716.

Frýdek-Místek - Pardubice B 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Branky: 7. Macháček, 22. Kubiesa, 28. Golovkovs, 37. Kalkis, 41. L. Klimek - 6. Pavlata. Rozhodčí: Skopal, Mejzlík - Bezděk, Augusta. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 1122.

Třebíč - Jihlava 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 52. Vodný - 17. Cachnín, 36. R. Toman, 48. Burkov, 59. E. Kulda. Rozhodčí: Wagner, Kostourek - Juránek, Maňák. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 1211.

Prostějov - Přerov 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky: 6. a 6. Babka, 34. M. Lang, 41. D. Kindl, 57. Z. Doležal - 32. Dobša, 54. Číp. Rozhodčí: M. Sýkora, Kosnar - Beneš, Kráľ. Vyloučení: 6:9, navíc Korčák (Prostějov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:1. Diváci: 2062.