Limberský o tom, na kolik ho vyšla nehoda s bentleyem: Z částky se zatočí hlava!

Každá sranda něco stojí. Když člověk s 1,5 promile v krvi pošle luxusní vůz do zdi, není to zrovna málo, jak spočítal fotbalový exreprezentant David Limberský (41).

Tu »veselou příhodu« asi znáte, byť 10. září od ní uplyne už deset let. To si takhle Limberský v noci vyjel se svým bentleyem a v Praze na Smíchově ho chvilku po půlnoci při odbočování namířil do zdi. Pasažérům (byli s ním ještě spoluhráč Vaněk a dvě ženy) se nic nestalo, jel naštěstí pomalu. Ale auto zmuchlal řádně!

Pěkný to bylo

V podcastu Limba kontra Řepka se nyní pochlubil, na kolik ten úlet vyšel. „Dostal jsem pokutu půl milionu od Viktorie Plzeň. Přišel jsem o 400 tisíc od reprezentace – to nebyla pokuta, ale bylo to tím, že jsem nejel na další sraz. Na jeden a půl milionu mě vyšlo to nabourané bentley. Pěkný to bylo,“ usmál se.

Pojistka mu byla k ničemu, jelikož řídil opilý. Výčet škod není úplný, protože nakonec dospěl k ještě vyšší sumě. „Já jsem si to nasčítal všechno. No a celý jsem to vyčíslil na tři miliony. Přitom jedna sranda…“ dodal.