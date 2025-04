Druhá křivda za týden, Plzeň znovu vyhrála v Ďolíčku. Sporná situace domácím připomněla Okresní přebor

Vstoupit do diskuse (

Zdálo se, že Viktoria má vše pod kontrolou a v poklidu si s dvoubrankovým vedením dokráčí za třemi body. Výhru si z Ďolíčku odvezla, ale nebylo to ani zdaleka tak pohodové, jak to ještě dvacet minut před závěrečným hvizdem vypadalo.

Velký vzruch přinesla zcela bizarní situace po rohovém kopu Bohemians v 71. minutě. Domácí Adam Kadlec a hostující Cadu byli po srážce hlavami a následném ošetřování vykázáni ven ze hřiště. Sudí jim dal pokyn k návratu před rozehráním rohového kopu a právě jejich sprinterský souboj byl naprosto klíčový. Obránce Bohemians se k odraženému balonu dostal jako první, přiťukl ho k Lukáši Hůlkovi a ten zavěsil. „Na vlastní uši jsem slyšel, že jim rozhodčí dal opakovaně pokyn, že můžou na hřiště. Káca byl rychlejší a chytřejší a pomohl ke gólu,“ popisoval netradiční moment trenér klokanů Jaroslav Veselý.

Jenže nakonec bylo vše jinak. Sudí Lukáš Nehasil poměrně dlouho komunikoval s kolegou u VARu a branku odvolal. Kadlec s Caduem vyfasovali každý žlutou kartu a roh se opakoval. Ze záznamu je přitom jasně vidět, jak čtvrtý rozhodčí Adam Trska vpouští oba protagonisty podivné situace zpět do hry.

„Měli jsme být původně vpuštěni do hry až po standardní situaci. Něco se tam zdrželo, a tím nás oba pustil do hry ještě před rohem. Byl to hezký sprinterský souboj, který jsem vyhrál a balon se ke mně odrazil… Za mě regulérní branka,“ řekl v televizním rozhovoru pro OnePlay Sport hlavní aktér sporného momentu Adam Kadlec.

Celou situaci se následně pokusil ozřejmit i sám hlavní rozhodčí. Lukáš Nehasil: „Dříve než byla znovu zahájena hra, tak hráči vběhli na hrací plochu. Domácí hráč navíc ovlivnil hru, když nahrál na branku, která tím nemohla být uznána,“ vysvětloval zašmodrchanou situaci.

Pochybení přitom bylo především na straně čtvrtého rozhodčího Adama Trsky, který oběma fotbalistům jasně řekl, že se mohou vrátit na trávník. Rozhodčí ovšem může vpustit ošetřované hráče zpět až ve chvíli, kdy se hra znovu rozběhne. „Čtvrtý rozhodčí si myslel, že už byla zahájena hra a dal jim pokyn. Na hrací ploše jsem si myslel, že neovlivnili hru a komunikace byla zdlouhavá. Nějakou dobu potom jsem zjistil, že ten hráč skutečně nahrál na gól. Pak už nebylo cesty zpět a nemohli jsme jít proti pravidlům,“ dodal rozhodčí. Zde se sluší doplnit, že ve VAR protokolu takováto situace není exaktně popsaná, což ovšem nevylučuje, že videosudí rozhodl správně.

„Musím se smát, že mi to připomíná scénku z Okresního přeboru a rozhodčího Ditricha. Nerozumím tomu. Rozhodčí dvakrát ukázal na půlku, že platí, napotřetí to změnil,“ dodal Kadlec s hořkým úsměvem na tváři.

Rozzuření byli přitom „klokani“ už ve čtvrtek, kdy pohárové utkání rozhodl sporný penaltový zákrok Jana Shejbala na Pavla Šulce. Právě plzeňský tahoun se svérázným účesem se radoval z gólu v obou utkáních, a když opouštěl bojiště, vysloužil si od domácích fanoušků vedle hlasitého pískotu i pár sprostých výrazů.

Favorit ovšem v ligové odvetě působil dlouhou dobu dominantně a měl jednoznačně víc ze hry, což uznal i kouč soupeře: „Plzeň ukázala evropskou kvalitu a vyhrála zaslouženě.“

Přesto v Ďolíčku po dvojzápase proti Viktorii cítí velkou křivdu.