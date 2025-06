Rekordní Těšínská osmička pro Maxíka a Agátku: Oceláři všem vytřeli zrak!

Dobrovolně se přihlásili a všechny šokovali! Třinečtí hokejisté Oscar Flynn a Pavel Průšek se v neděli přidali k více než 400 účastníkům charitativního běhu Těšínská osmička. Nad jejich výkonem, který stačil v tvrdé konkurenci na 38. místo, žasli diváci i atleti. Konkurovat jim bohužel letos nemohl loňský účastník Lukáš Krpálek, který se po nemoci šetřil na mistrovství světa. Pořádně ho ale prohnali malí závodníci na dětské trati!

Letošní 7. ročník charitativního běžeckého závodu Těšínská osmička NADACE AGEL přilákal i přes nevlídné počasí v neděli 8. června přes čtyři stovky sportovních nadšenců. K tomu navíc i známé tváře a vybrán byl historicky nejvyšší výtěžek. Díky startovnému a podpoře partnerů mohla NADACE AGEL rozdělit na podporu dvou dětí z regionu, Maxíka i Agátky, 200 tisíc korun, což je nejvyšší částka, jaká kdy byla v rámci této akce rozdělena. Oba si tak odnesli šeky na 100 000 korun.

Na start osmikilometrové trati z areálu Nemocnice AGEL Třinec do parku Adama Sikory v Českém Těšíně se v neděli 8. června postavilo přes 400 běžců. Déšť a mokrý povrch závodníky neodradil, podmínky sice nebyly ideální, ale odhodlání a atmosféra zůstaly silné. Nejrychlejším běžcem dne byl Filip Cienciala z TJ TŽ Třinec, který trasu zvládl v čase 28:15. Na druhé místo se letos posunul loňský vítěz Matej Šoška ze Slovenska, jehož výkon 29:34 potvrdil, že patří mezi stálice Těšínské osmičky. V ženské kategorii si prvenství stejně jako vloni vybojovala Ania Bodnarová z Polska, která doběhla s přehledem první v čase 31:45.

Zatímco v hlavním závodě letos judista Lukáš Krpálek kvůli nedávné nemoci chyběl, v dětské části programu sehrál výraznou roli. „Když jsem viděl natěšené běžce na startu, cukalo to ve mě, ale první polovinu týdne jsem proležel a mám před mistrovstvím světa, tak jsem nebláznil. O to víc jsem si to užil s malými dětmi při jejich závodech, když to sečtu, tak jsem s nimi nějaký kilometr naběhal. Smeknout musím před Oceláři, jejich výkon a časy mě překvapily a bude to příští rok velká výzva, až se potkáme společně na startu, už se těším,“ komentoval Lukáš Krpálek.

Premiéru na této trati měly také nové posily HC Oceláři Třinec – Oscar Flynn a Pavel Průšek. Oba zvládli trať bok po boku v čase 36:07 a jejich účast přitáhla pozornost nejen fanoušků hokeje. „Běhám rád. Když se vybírali dobrovolníci, kteří poběží letos, padlo to na nováčky a já v tom neviděl problém. Byl to moc příjemný závod i trénink. Lukášovi Krpálkovi jsme vzkázali, že za rok to s námi nebude mít jednoduché, ale do té doby si konečně zatrénujeme na ledu. Uvidíme, zda on nás překvapí při hokeji, jako my jeho při běhu," uvedl s úsměvem Oscar Flynn.

Výtěžek letos putoval ke dvěma dětem z regionu – Maxíkovi (2) a Agátce (17). Oba se potýkají se závažným zdravotním omezením a potřebují dlouhodobou rehabilitaci i speciální pomůcky, které zdravotní pojištění zcela nepokrývá. Agátka i přes svůj hendikep absolvovala závodní trať na vozíku – s podporou svých blízkých i díky vlastní houževnatosti, což dojalo mnoho přihlížejících. Díky rekordnímu výtěžku mohli zástupci NADACE AGEL předat každému z nich šek na 100 000 korun, což je historicky nejvyšší částka, jaká kdy byla v rámci Těšínské osmičky rozdělená.