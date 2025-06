Flynn už patří Třinci: Když máte nabídku z takového kolosu… V čem mu Rulík otevřel oči?

Po Michalu Kovařčíkovi a Jakubu Galvasovi potvrdili třinečtí Oceláři další velkou posilu. Přichází k nim Oscar Flynn, člen širšího reprezentačního kádru a v uplynulé sezoně suverénně nejlepší liberecký střelec. Ani 24 gólů v základní části však šestadvacetiletého útočníka nedostalo do vysněného zahraničí. „Chtěl jsem zkusit Švédsko, ale to nedopadlo. Nakonec jsem se upsal Třinci, z čehož mám velkou radost,“ popisuje rodák z anglického Burnley.

O možném příchodu Oscara Flynna pod Javorový vrch se dlouho spekulovalo, oficiální oznámení ale přišlo až v červnu. Rychlonohý forvard se v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz mimo jiné ohlíží za sezonami v Liberci nebo vzpomíná na dril v Mladé Boleslavi pod současným reprezentačním koučem Radimem Rulíkem.

Kdy se váš přesun do Třince definitivně upekl?

„Nevím, jestli si to vybavuju úplně správně, ale v průběhu sezony jsme se s Třincem samozřejmě bavili. Byl jsem rád za zájem, ale přiznám se, že jsem preferoval zahraničí. Chtěl jsem zkusit Švédsko, ale to nedopadlo. Nakonec jsem se upsal Třinci, z čehož mám velkou radost. Není to nic složitého.“ (usmívá se)

Čekal jste na zahraniční nabídku i po sezoně?

„Myslím si, že tam byl nějaký termín, ale přiznám se, že teď už úplně nevím, jak to bylo. Šance určitě mohla být, ovšem pak jsem se už soustředil na Třinec.“

Nabídek z Česka jste měl víc?

„Zprvu jsem je vůbec nechtěl řešit, chtěl jsem se jimi zabývat až po sezoně. Takové rozhodování moc nemusím. Mám radši, když hraju a nemyslím na to. Definitivně se to rozhodlo až před nedávnem, předtím jsem si nechtěl zahlcovat hlavu. Nějaké nabídky z Česka byly, Třinec mi však dával největší smysl.“

I z důvodu, že znovu bude jedním z horkých kandidátů na titul?

„Stoprocentně. Chtěl jsem se posunout do většího klubu, když to řeknu takhle. Liberec je samozřejmě také skvělý, mám na něj výborné vzpomínky. Navíc častokrát jsem říkal, že bych tam chtěl zůstat. Nicméně rozhodl jsem se takhle, protože když máte nabídku z takového kolosu, víckrát se to poštěstit nemusí.“

Jak se zatím s lidmi v kolosu sžíváte?

„Zatím je to skvělé. To zázemí, které tady je, je neskutečné. Byl jsem na to zvyklý z Liberce, kde to je nadstandardní, ale myslím, že tady to je ještě o level lepší. Na tohle si zvyknete opravdu rychle.“

S trenérem Zdeňkem Motákem jste se už o roli v týmu bavil, nebo je ještě čas?