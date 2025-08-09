Oktagon 74 ONLINE: Návrat na Štvanici! V akci Humburger, Roušal i Ligocki, ženský vrchol
Po dvou letech se špičkové MMA opět vrací na pražskou Štvanici, sobotní večer je ve znamení turnaje Oktagon 74. O ženský titul v bantamové váze bojuje Slovenka Lucia Szabová, proti ní stojí Cecilie Bolanderová z Norska. Na programu jsou mimo jiné také čtyři čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru, český bojovník Dominik Humburger čelí Marku Hulmemu z JAR. Průběh celého turnaje sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Zprávy ze dne 9. srpna 2025
Druhá srpnová sobota se nese ve znamení návratu MMA turnaje Oktagonu na pražskou Štvanici. Sledujte všechny podstatné události a komentáře přímo z místa prostřednictvím on-line přenosu od iSport.cz. Své postřehy poskytnou redaktoři Marián Šustr a Patrik Czepiec. Zápasová akce by měla vypuknout přibližně v 18.30. Z českých zápasníků a zápasnic nechybí Michaela Hlaváčiková, Vojtěch Khol, Daniel Ligocki, Radek Roušal a Dominik Humburger. Kartu uzavře ženský souboj Slovenky Lucie Szabové s Norkou Cecilií Bolanderovou.
Zprávy ze dne 8. srpna 2025
Promotér Oktagonu Ondřej Novotný po pátečním vážení pro iSport promluvil o sobotním turnaji i dalších plánech organizace. Více čtěte ZDE>>>
Pusťte si ve videu analýzu nejzajímavějších zápasů ze sobotní Štvanice.
Poražený, kterému fanoušci vyjádřili přízeň v hlasování a dali mu tak druhou šanci. Marek Mazúch se po inkasovaném K. O. vrací do pyramidy Tipsport Gamechanger, opět jej čeká polský soupeř, tentokrát s daleko věhlasnějším renomé, Krysztof Jotko. „V době, kdy on bojoval v top organizaci světa, jsem já seděl ještě jako voják na covidovém oddělení a pomáhal zdravotníkům během pandemie,“ vypráví bijec v rozhovoru pro deník Sport a pořad Fight. Více čtěte ZDE>>>