Konečně, byť dodatečně. Flynn míří do nároďáku: Věděl jsem, že šance přijde

Pětadvacetiletý rodák z Burnley, města v anglickém hrabství Lancashire, platí v extralize za horké zboží. Střelec s dvaceti góly a 40 body se během posledních dvou sezon vyšvihl mezi širší ofenzivní elitu a najdete ho na seznamu každého generálního manažera.

V národním mužstvu doposud paběrkoval, trenéru Rulíkovi u dravého křídla pokaždé něco scházelo. Neviděl jej pro reprezentační účely jako celistvého, komplexního hráče. Měl jisté pochyby, zda by některé nedostatky nevyplavaly na mezinárodní scéně na povrch. „Oscar je ofenzivně výborný, jen potřebuje zlepšit defenzivu. Pokud se mu to podaří, tak má dveře otevřené,“ vylíčil Rulík na srazu.

Jakmile se kvůli zdravotním neduhům odhlásil Filip Zadina z Davosu, kouč ukázal na Flynna. Což měl předem připravené. „Přesně jsem věděl, že oslovím Oscara, typologicky je to hodně podobný hráč, i když Filip má daleko víc zkušeností. Ale Oscar se v Liberci každým rokem zlepšuje a myslím si, že si povolání zasloužil,“ doplnil národní trenér.

Do nároďáku se jdu ukázat

Také Flynnovi muselo vrtat hlavou, proč mu pošťačka pořád nehází do schránky pozvánku na některý ze seriálu EHT. Zároveň věděl, že si tím nesmí zaměstnávat hlavu. Jeho hokeji by to neprospělo. „Měl jsem to už v mládeži tak, že jsem se do repre tolik nedostával. Určitě kvůli tomu ve mně nebyla nějaká nespokojenost. Vím, že když budu tvrdě pracovat, šance jednou přijde. A když přijde, budu muset být připravený,“ sám sebe burcuje před středečním odletem do Stockholmu.

A mimochodem, Rulíkův komentář ke své hře bere. „Stoprocentně ano, jasně,“ okamžitě přikývne. „Člověk potřebuje být trochu více two-way hráčem, v dnešním hokeji je to moderní a potřeba. Vím, že na tom musím pracovat. Doufejme, že tuhle stránku hry vylepším a podívám se pak do nároďáku i častěji,“ doufá.

Věří, že si na sever vezme do báglu i aktuální formu z Liberce. Bílí Tygři jsou na vzestupu i díky Flynnově produktivitě. Od konce roku ve dvanácti zápasech osmkrát skóroval a do banku přispěl patnácti body. „Jdu se do nároďáku ukázat a řekl bych, že snad i s docela dobrou formou,“ usměje se.

K Flynnovi zároveň patří, že jednou za čas lehce ulítne. Jako naposledy, kdy mu disciplinárka napařila dvouzápasový distanc za faul loktem na hradeckého Dmowského. Podobná extempore by mu v národním trikotu neprošla. „Stoprocentně bude potřeba vyvarovat se faulů. Zvlášť na mezinárodní scéně je přesilovka daleko víc znát a jedno vyloučení vás může stát celý zápas. Ale hokej je tak rychlý sport, že to někdy prostě ulítne. Tak snad se to nestane teď na turnaji,“ doufá Oscar Flynn.