Vdova rozprodává Hlinkovy (†54) poklady: Podraz na svaz?! Bunda z Nagana za 120 tisíc!

Dlouho se na cenné artefakty prášilo na půdě, pak pozůstalost po hokejovém velikánovi Ivanu Hlinkovi (†54) byla fanouškům na očích. A teď? Zboží jde na dračku za kačky na internetu!

Loni při příležitostí 20. výročí od tragické nehody trenéra olympijských vítězů z Nagana 1998 vdova Liběna Hlinková (66) zapůjčila manželovy poklady do Síně slávy českého hokeje. Šéf svazu Alois Hadamczik (72), který expoziční prostory přestěhoval od O2 areny do centra Prahy, si dělal zálusk, že Hlinkovy poklady nalákají davy. Ale teď do toho Lojzovi hodila Liběna vidle!

Muzejní kousky včetně Ivanova národního dresu a zlaté medaile z domácího šampionátu v roce 1972 a dalších placek jsou až do 24. června k mání v internetové aukci soukromým sběratelům. „Chtěla bych se tímto krokem podělit s našimi hokejem poblázněnými fanoušky o Ivanovy úspěchy a předměty z jeho bohaté kariéry,“ vysvětlila Hlinková na stránkách aukce.

Její věc

Třeba tréninková bunda ze zlaté olympiády, která byla ještě loni v létě ve vitríně Síně slávy, už se vydražila za 120 tisíc Kč. Celkový výtěžek přesahuje půl milionu korun. Ale obyčejný hokejový fanoušek spláče nad takovým výdělkem! „Prodej některých artefaktů je čistě věcí jejich majitelů a Český hokej nemá žádné právo do jejich záměru jakkoliv zasahovat,“ reagovala pro Blesk mluvčí svazu Aneta Lednová s tím, že Ivanu Hlinkovi je i tak věnován »podstatný« prostor v Síni slávy. Žádné vystavené předměty ze sídla v ulici Nekázanka nezmizely.