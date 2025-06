Los Angeles plné neklidu: rok do MS ve fotbale, změny v přípravách olympiády

Blíží se čas, kdy se Los Angeles stane hlavním městem globálního sportu. Právě tady za rok začne mistrovství světa ve fotbale a čas se krátí i do startu olympijských her 2028. Už v lednu však město zdrtily rozsáhlé požáry a v posledních dnech hoří znovu při střetech demonstrantů s ozbrojenci kvůli imigračním opatřením prezidenta Donalda Trumpa.

Ve filmovém Demolition Manovi je v roce 2025 v Kalifornii klid, z metropole vymizel zločin a říká se jí svatouškovsky San Angeles. Ve skutečnosti však Los Angeles stále stojí se všemi svými neduhy a od pátku je téměř ve válečném stavu kvůli násilným protestům proti sérii razií federální agentury ICE za údajná porušení imigračních předpisů. Po lednovém divokém ohni přišel led, který rozdmýchal další požáry.

Davy vyrazily do ulic, v nichž hořela auta. Přes padesát lidí bylo zatčeno. A když situaci neuklidnil zásah policie, Trump do multikulturního hnízda demokratické strany poslal příslušníky Národní gardy i námořní pěchoty. To vše v době, kdy ve městě naplno běží přípravy dvou globálních sportovních spektáklů.

Ve čtvrtek bude scházet rok do zahajovacího zápasu fotbalového mistrovství světa, který sehrají domácí Američané právě zde, v nablýskaném SoFi Stadium. Celkem se v Los Angeles uskuteční osm zápasů šampionátu, včetně jednoho čtvrtfinále. V roce 2028 pak do města dorazí ještě o něco větší cirkus symbolizovaný pěti olympijskými kruhy.

„V této fázi procesu by většina hostitelských měst a zemí měla dokončovat červený koberec své megaakce a ukazovat světu připravenost přijmout návštěvníky s otevřenou náručí,“ řekl Jules Boykoff, profesor Pacifické univerzity, který je autorem mnoha publikací o politických a ekonomických dopadech olympijských her, pro ABC News. „Tohle není nejlepší způsob, jak nalákat svět, aby si naplánoval další turistickou cestu do USA na sportovní megaakci.“

Vodní slalom do Oklahomy

Koncem minulého týdne paradoxně ve městě pobývalo šestnáct členů Mezinárodního olympijského výboru, aby zkontrolovali přípravy Her pro rok 2028. Ty se potýkají s jistými problémy. Pořadatelé nepostaví olympijskou vesnici za miliardu dolarů, jak slibovali, ale sportovce ubytují v prostorách kalifornské univerzity. Plážový volejbal se kvůli finanční situaci místní radnice nebude hrát na pláži u slavného bulváru Santa Monica, nýbrž na pláži Alamitos na Long Beach.

Z českého pohledu je významné, že organizátoři vzdali plány na vybudování nového kanálu pro vodní slalom a závodníky pošlou do 1300 kilometrů vzdálené Oklahomy. Otázkou zůstává, jestli se pořadatelům podaří naplnit ambiciozní plán zisku marketingových peněz. A nejasná je podpora federální vlády v čele s Trumpem.

„Viděli jsme značný progres. Opouštíme město velmi sebevědomí,“ řekla přesto členka MOV Nicole Hoevertszová na závěr inspekční cesty.

To však bylo ještě před startem víkendových násilností, které vyostřily vztah mezi Trumpem a demokratickými kalifornskými politiky v čele se starostkou města Karen Bassovou a guvernérem Gavinem Newsomem.

„Nejdůležitější je, aby v našem městě zavládl mír. Nechci, aby lidé padli do chaosu, který, jak věřím, vytvořila (Trumpova) administrativa,“ uvedla Bassová.

V USA by rádi navázali na minulost

Trump v rámci svých opatření proti nelegální migraci uzavřel hranice pro občany několika států, mezi nimiž je i Írán, jehož fotbalová reprezentace už má jistou účast na fotbalovém mistrovství světa v příštím roce. Dá se však očekávat, že sportovci se na obě velké akce dostanou.

Místní politici věří, že dva globální sportovní hity městu pomůžou v regeneraci po tvrdé době covidových lockdownů. Rádi by navázali na Hry v roce 1984, které odstartovaly komercionalizaci olympijského hnutí a staly se velkým obchodním úspěchem v době nepříjemné ekonomické recese. Šéf Her Peter Ueberroth byl dokonce časopisem Time zvolen Mužem roku.

K úspěchu olympiády tehdy kontroverzním dílem přispěli starosta Tom Bradley a policejní šéf Daryl Gates, kteří posvětili masivní čistku mezi pouličními gangy. Ve vězení skončily tisíce především afroamerických a hispánských mladíků, z nichž většina nebyla nikdy obviněna. Poměrně brutální bezpečnostní opatření pokračovala i v následujících letech.

Napětí vyvrcholilo v roce 1992 poté, co byli osvobozeni policisté, kteří zmlátili Afroameričana Rodneyho Kinga. Během čtyřdenních násilností zahynulo 63 lidí a byly způsobeny škody ve výši miliardy dolarů.