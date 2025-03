Ženský hokej troubí do útoku: Puck-off předsudkům! Dámy volají po uznání, představily speciální kotouč

Hokej je i pro holky! Tak zní motto projektu, který dva týdny před startem MS v Českých Budějovicích vyráží do světa s odvážnou kampaní. Ta si dává za cíl zbořit stereotypy v ženském hokeji a vytvořit mu co nejlepší podmínky k potření silné nerovnováhy mezi dámami a muži ve stejném odvětví.

Ženský hokej stále čelí výraznému rozdílu ve vnímání oproti mužské variantě tohoto sportu. Nová česká iniciativa se snaží tuto propast zmenšit a získala podporu společnosti Fortuna, která spojila síly s předními tvářemi českého ženského hokeje. Společně usilují o to, aby byl ženský sport vnímán s větší vážností a respektem.

Faktem je, že český ženský hokej se v posledních letech nevídaně zvedl, dospělé i juniorské kategorie vozí opakovaně medaile z mistrovství světa. Projekt s odvážným názvem „Puck-off předsudkům“ je součástí razantní touhy či spíše útoku po radikální změně a přiblížení se tomu, jak zdejší společnost vnímá mužský hokej.

„Na zimáku nebo v posilovně trávíme stejný čas jako muži, hokeji věnujeme stejnou intenzitu, ohodnocení máme ale v porovnání s hokejisty minimální,“ říká reprezentační útočnice Vendula Přibylová, která na univerzitě v USA vedle hokeje vystudovala psychologii.

Pro známou sázkovou kancelář se nejedná o nahodilou a krátkodobou výpomoc. „U nás ve Fortuně je podpora ženského sportu a hokeje dlouhodobým strategickým cílem, nejde o žádný náhodný výstřel,“ poukazuje Marek Janoušek, manažer sponzoringu Fortuny. „Před pár měsíci se nám naskytla příležitost vstoupit do českého hokeje, klíčovou roli pro nás hrálo, že se jednalo i o podporu ženské reprezentace. Jsme zvyklí našemu partnerovi aktivně pomáhat, proto přicházíme s iniciativou Puck-off předsudkům. Chceme docílit toho, aby děvčata měla větší mediální podporu a prostor.“

Desetkrát menší mediální pokrytí

Ženy poukazují právě na nízkou mediální viditelnost – spočítaly, že na hokej v jejich podání připadá pouze desetiprocentní mediální pokrytí, v čemž spatřují handicap vůči oslovení většího množství fanoušků či horší přístup ke sponzoringu a finanční podpoře.

Obrovské rozdíly pak vnímají ve finančním ohodnocení za výkon a na pomoc si berou srovnání mezi NHL a ženskou obdobou elitní zámořské ligy PWHL, kdy průměrný hráč NHL si vydělá 65krát více než hráčka profesionální zámořské ligy.

Zatímco drtivá většina hokejistů se fungováním v profesionálním sportu uživí, u žen je to naprosté minimum. „Přitom ženský hokej má ohromný potenciál,“ shledává Marek Janoušek z Fortuny, která se rozhodla v dané problematice zásadně pomoci. „Chceme s ním pracovat jinak a využít jeho silných stránek, které mužský sport nenabízí. Chceme bourat předsudky spojené s ženským hokejem a ženským sportem a zároveň podpořit růst jeho fanouškovské základny.“

Blížící se mistrovství světa žen na jihu Čech bůže být skvělou příležitostí učinit další razantní kroky k posílení oprávněného dojmu, že český ženský hokej v reprezentačním podání je světová špička. Vypadá to, že české zápasy v Budvar aréně budou skvěle navštěvované, zřejmě i vyprodané.

„Věříme, že rozvoj ženského hokeje může mít dlouhodobě pozitivní dopad nejen na samotný ženský sport, ale i na český hokej jako celek – od větší základny hráček, přes zkvalitnění soutěží, až po větší zájem médií a sponzorů. Kampaň otevírá důležité téma a my věříme, že pomůže změnit pohled na ženský hokej,“ pokračuje Ondřej Šnaidauf, obchodní a marketingový ředitel Českého hokeje.

Ten i na základě úspěchů (bronzové medaile žen a stříbro týmu U18 na MS) zlepšil servis pro ženský národní tým, investuje do mládežnických programů. Hudbou budoucnosti je pak významné posílení elitní domácí soutěže žen do takové míry, aby se hráčky mohly rozvíjet v domácích podmínkách a nemusely vyrážet do ciziny, například do Skandinávie. Takových je totiž zhruba 86 procent, oproti 40 procentům v případě mužské populace.

Během čtvrtečního představování projektu Puck-Off předsudkům organizátoři představili kotouč, jenž je 4,6krát těžší než ten klasický. Důvod? Odraz skutečnosti, že v Česku je přesně tolikrát více registrovaných mužských hokejistů než hokejistek.