Smutné výročí smrti Ivana Hlinky (†54): Dojemná slova Haška! Záruba zmínil znepokojivý detail...

Celé Česko si připomíná velice pochmurné jubileum. Je tomu totiž už dvacet let od momentu, kdy nás navždy opustil legendární hokejista a trenér Ivan Hlinka (†54). K příležitosti tohoto smutného dne zavzpomínal na strůjce historického úspěchu z Nagana například Robert Záruba (56) a Dominik Hašek (59).

Obě osobnosti českého hokeje se o Hlinkově tragickém úmrtí, ke kterému došlo po autonehodě, vyjádřili na sociální síti X. „Ivan Hlinka. Dnes je tomu 20 let, co nás po tragické nehodě opustil tento výjimečný člověk. Vynikající reprezentant - střední útočník, legendární trenér a především (opět to spojení zopakuji) výjimečný, nepřehlédnutelný člověk, který uměl získat lidi. Vždy na něj budu moc rád vzpomínat,“ vyjádřil se Hašek ohledně zesnulého velikána.

To Záruba se rozhodl, že na osudný den zavzpomíná ze svého úhlu pohledu. Sám uvedl, že 16. srpna roku 2004 dostal jeden z nejtěžších úkolů v životě. Ten den uváděl současný šéfkomentátor České televize Olympijské studio ze studia 7 v podzemí Kavčích hor. V tom se ale přiřítil uznávaný novinář Otakar Černý se zdrcující zprávou. „Oznámil mi, že Ivan Hlinka měl těžkou autonehodu: ,Přežije to, ale přijde o nohy,´“ sdělil Černý Zárubovi znepokojivý detail.

„Asi za 10 minut přiběhl znovu. ,To je strašný…´ Nedokázal to hned říct. Bylo na mně, abychom hroznou zprávu sdělili uprostřed olympijského programu divákům. Byla to jediná a nejrychlejší možnost, ČT24 tehdy ještě nebyla. Napoprvé jsem to nedokázal. Proběhl další přímý přenos/záznam. Sbíral jsem síly…,“ líčil Záruba.

Následoval živý vstup, pro uznávaného komentátora jeden z nejtěžších v kariéře. „V dalším živém vstupu, asi půl hodiny po ČTK, jsem to ne úplně pevným hlasem oznámil. Od té doby 20 let vzpomínám na živého Ivana Hlinku, ne na tenhle příšerný okamžik. Měli jsme spolu spoustu historek. A taky spoustu dohadování o tom, kdy a jak dal komu gól. Vzpomeňte si taky,“ vyzval na závěr Záruba fanoušky.