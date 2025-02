Bek Ference zkritizoval angličtinu slavného Ivana Hlinky: Uměl jen tři slova!

O mrtvých jen dobře, říká se. V Kanadě takové pořekadlo zřejmě neplatí. Bek Andrew Ference (45), který o výlukách NHL odehrál dvaapadesát zápasů za Motor České Budějovice, se totiž ostře pustil do slavného »šéfa« Ivana Hlinky (†54).

Uplynulo více než dvacet let od tragické nehody, po níž Hlinka zemřel, když na něj někdejší obránce Calgary, Bostonu, Edmontonu a Pittsburghu vzpomněl. Právě v Pensylvánii měl tu čest se s litvínovským dobrákem potkat. A nebylo to pěkné poslouchání.

„Měli jsme – možná v historii NHL jediného – kouče, který neuměl anglicky. Teda abych nekecal: Uměl tři slova. Říkal: »Let‘s go boys« (v překladu: Pojďme, hoši). Každý den přišel do kabiny a povídal: »Let‘s go boys«,“ spustil neuctivě obránce. Hlinka se do NHL stěhoval na přelomu tisíciletí. Zprvu jako pomocník Herba Brookse, pak už jako hlavní kouč. V říjnu 2001 se po pouhých čtyřech duelech nové sezony pakoval.

Bez systému

„Nikdy jsme neměli útočné a obranné formace, měli jsme jen skupinky po pěti a nikdy jsme neměli systém. Jako fakt žádný systém!“ připomněl Ference dobu na startu milénia. Hlinka neměl příliš dobrý vztah s krajanem Jágrem, jemuž zkrátil čas na ledě. Ještě hůř ho vnímal vlastník a legenda Mario Lemieux, který trenérovi do práce často kecal. „Mario byl boss. Když chtěl třeba proházet lajny, tak prostě proházel lajny,“ dodal Ference. Litvínovský patriot nakonec odkoučoval v nejlepší lize světa 104 zápasů.