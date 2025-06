Střelba na škole ve Rakousku otřásla koučem reprezentace: Ožily vzpomínky

V úterý šokovala svět zpráva o tragické události v Rakousku, kde na gymnázium vtrhl střelec, který zavraždil nejméně 11 lidí a pak i sebe. Stav některých zraněných je ale vážný a panuje obava, že počet obětí může být ještě vyšší. Smutná událost zacloumala také koučem rakouského nároďáku Ralfem Rangnickem (66), který měl v živé paměti podobnou událost...

Jen pár hodin po střelbě na škole ve Štýrském Hradci měla na programu rakouská fotbalová reprezentace kvalifikační souboj proti San Marinu. Sokovi z jihu sice nasázeli čtyři branky a dokráčeli za jasným vítězstvím, ale myšlenkami byli hráči jinde. A jejich trenér také Ralf Rangnick také. V předzápasovám rozhovoru byl viditelně rozrušený.

„Dozvěděli jsme se o tom dnes ráno těsně před naší první poradou. Samozřejmě mi to okamžitě připomnělo střelbu v březnu 2009 ve Winnendenu – deset kilometrů od mého rodného města,“ řekl Němec pro ServusTV. Jen těžko skrýval, jak těžko mu z celé situace bylo. „Je to vlastně těžko popsatelné, neuvěřitelná tragédie. Když si uvědomíte, kolik mladých lidí, kteří měli celý život před sebou, bylo zabito, zavražděno. To se dá jen těžko vyjádřit slovy.“

„Jménem svých hráčů a celého národního týmu mohu vyjádřit pouze upřímnou soustrast, zejména rodičům, sourozencům a rodinám. Je opravdu těžké se dnes soustředit na fotbal,“ pronesl posmutněle trenér mužstva, které v duelu zaznamenalo výhru. Je ale zřejmé, že ačkoliv tabulka kvalifikace zaznamenala další tři body pro Rakousko, v srdcích hráčů a kouče zůstává bolest a tichá vzpomínka na nevinné životy, které v ten den vyhasly.