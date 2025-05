Tralmaks o konci na MS: Katastrofa, cítím zklamání. Přeje Česku a vyráží bojovat o NHL

Ve 28 letech nastoupil Eduards Tralmaks na druhém světovém šampionátu, po loňské premiéře dostal výraznější roli ve druhé lajně. Za důvěru se bývalý útočník Kladna odměnil týmu bodem na utkání, jako jediný se trefil i proti Rakousku. Po porážce ovšem cítil zklamání z konce ve skupině „V posledních letech je čtvrtfinále minimum pro celý tým i národ. Měli jsme dostatečně dobré mužstvo, abychom se tam dostali. Náš nejhorší zápas na turnaji přišel ve chvíli, kdy jsme nejvíc potřebovali vyhrát,“ litoval.

Co se přihodilo, že se vám zápas proti Rakousku tak nevyvedl?

„Byla to katastrofa. Opravdu špatný zápas od celého týmu. Upřímně pořád nevím, co se stalo, nemám pro to vysvětlení. Na utkání proti Slovensku jsme se připravili daleko líp než proti Rakousku. Možná jsme si mysleli, že to bude jednoduché, ale darovali jsme jim toho moc, rozhodly chyby. Nebyli jsme připravení na to, jak byli dobří. Proměnili každou šanci.“

Turnaj jste zakončil jako nejproduktivnější hráč Lotyšska. Panuje spokojenost se sedmi body v sedmi duelech?

„Byl to můj turnaj, co se týče lídrovství, prostoru na ledě a bodů. Měl jsem vedle sebe v lajně dobré hráče, kteří mi pomohli k bodům. Jsem šťastný, jak se to vyvíjelo, ale v posledním zápase jsem od sebe očekával o trochu víc. Ani ne tolik v bodech, ale měl jsem být hráč, který udělá rozdíl, když je to nejvíc potřeba. Tým potřeboval lídra a mám pocit, že jsem jím nebyl dostatečně.“

Oproti loňskému MS jste měl o hodně výraznější roli. Potěšila vás důvěra?

„Jsem rád, že jsem se vůbec rozhodl na šampionát jet. Moje účast nebyla jistá kvůli zranění. Nevěděl jsem, jestli je lepší hrát, nebo si spíš odpočinout na sezonu s Red Wings. Myslím, že