Rakousko dalo Northugovi košem. Norská legenda musí hledat cestu na olympiádu jinde

Neřízená střela běžeckého lyžování Petter Northug (39) nepochodil u rakouského svazu. Možnost, že by norský veterán mohl reprezentovat Rakousko na olympiádě 2026, se rozplynula. Konečné resumé? Alpská velmoc ztratila zájem.

Je to už několik měsíců dlouhá záležitost. Od chvíle, kdy Northug oznámil, že by se chtěl vrátit na nejvyšší úroveň, se začalo spekulovat, pod jakou vlajkou by mohl startovat příští rok v Itálii. Rakousko se jevilo jako pravděpodobná varianta. Nyní ale vše padlo.

„Rozhodli jsme se, že Petter místo v reprezentaci nedostane. Už jsme mu tuto informaci zprostředkovali,“ řekl sportovní manažer a bývalý rakouský sdruženář Mario Stecher. Samotný Northug se k záležitosti odmítl vyjádřit.

Není divu. Změna národnosti byla 39letou legendu tématem celou zimu. Od začátku kalendářního roku s Rakušany intenzivně jednal a nepřipouštěl si, že nepochodí.

Estonsko, Lichtenštejnsko, Mexiko?

„Mnoho lidí si může myslet, že je to vtip. Za měsíc a půl se to ale může stát realitou,“ poznamenal závodník docela suverénně ohledně námluv s rakouským svazem. Negativní reakci si určitě nemaloval. Začátek olympiády se blíží a Northug nemá v tuto chvíli nic v ruce.

Norsko není téma. V týmu je taková konkurence, že za zásluhy se ani excentrický šampion Northug nebude vracet. Rakousko je taky pasé, jak už víme. Když se Northug o svých možnostech rozpovídal někdy v prosinci, zazněly z jeho úst například i Estonsko, Lichtenštejnsko či exotické Mexiko. Tehdy dával nejvíce šancí právě lichtenštejnskému knížectví, kde se o běžecké lyžování trenérsky stará Rus Ilja Černousov.

Northug kvůli olympiádě po změně touží natolik, že by se prý klidně i oženil, aby to usnadnilo proces zisku občanství. Pro Estonsko či Lichtenštejnsko by jistě šlo o zajímavou možnost, jak se zviditelnit. O Mexiku v tomto ohledu nemluvě.