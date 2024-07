Česká triatlonistka v nejistotě: Řeka je hnědá, problémem i proud

Kolem břehů Seiny by se při slavnostním zahájení olympijských her v Paříži mělo sejít 600 tisíc lidí • profimedia.cz

V přepočtu pětatřicet milard korun nepomohlo, a už vůbec ne demonstrativní gesto pařížské starostky Anne Hidalgové, která si před pár dny v Seině zaplavala, aby dokázala, že je krev Paříže čistá. Organizátorům Her se zhmotnila noční můra, triatlonový závod mužů zatím odložili na středu. „Už se mi párkrát stalo, že jsem dostala do organismu bakterii, kterou je pak těžké dostat ven,“ povzdechla si Kuříková. Pokud ji ale zavolají na start, je připravena do vody skočit.

Co tomu všemu říkáte?

„Už minulý rok jsme tady měli testovací závod na stejných tratích, kdy se konal celý triatlon, normálně se plavalo. Ale když se teď člověk podívá na řeku, vypadá úplně jinak než vloni. Bylo to vidět i na zahajovacím ceremoniálu. Je vidět, že v řece je víc vody, bere s sebou spoustu nečistot asi z celého města. Spíš mě znervozňuje, že je tam hodně silný proud. Plavci říkali, že my triatlonisti nemáme šanci se proti němu dostat z vody ven. Jeho síla pomalu odpovídá rychlosti, kterou musíme absolvovat závod. O tom proudu se moc nemluví, spíš se řeší kvalita vody.“

Je pravda, že když Anne Hidalgová skočila do Seiny, na záběru je vidět, že ji hned proud odnesl daleko od břehu…

„To jsem neviděla, ale věřím, že to tak bylo…“

Obáváte se, že může být voda zdravotně závadná?

„Minulý rok jsem měla pocit, že to bylo obrovské téma, že všechno bylo hodně nafouklé. Když jsem tam plavala, tak jsem z toho neměla špatný pocit, ani že by zapáchala. Ale letos, když řeku vidím, jak je rozvodněná, hnědá… Upřímně mě neláká do té vody lézt.“

Zatím stále počítáte, že jdete ve středu na start?

„Přesně tak. Tuhle informaci máme, že máme počítat s plánem A, že v osm ráno bude start na triatlonových tratích. Můj osobní názor je, že kvalita vody se poslední čtyři dny vůbec nezměnila. V noci má navíc začít poměrně pršet, mají být bouřky, nemyslím, že by se to mělo zlepšit. Spíš si myslím, že se to zhorší… Vtipné je, že pro ně budou důležité vzorky, které odebrali v úterý ve dvanáct hodin. Vůči nám atletům je to takové nespravedlivé, kvalita vody nebude odpovídat okamžiku, kdy bychom ve vodě měli plava. Je to vtipné…“

Napadlo vás, že byste ráno do řeky nevlezla?

„O tomhle jsem asi vůbec nepřemýšlela. Když se řekne 'Bude triatlon', určitě bych do vody šla. Člověk si to uvědomí až po závodě. Už párkrát se staly případy, že voda byla špatná, mně se do organismu dostala bakterie, kterou je pak těžké dostat ven. Může to mít následky na celou kariéru sportovce. Snažím si to nepřipouštět, nemůžu to ovlivnit. Když se řekne, že triatlon bude, budu věřit, že to bude rozhodnutí v rámci toho, aby byli atleti chráněni, že se kvalita vody zlepšila.“

Jaká je nálada mezi závodníky?

„My jako atleti na to koukáme tak, že tohle bylo ohromné téma, problém celého roku. Není to něco, co by se teď objevilo. Spíš je nám líto, že se nevymyslela varianta triatlonu, který by se konal v jiné lokaci. Tratě v Paříži jsou nádherné, cyklistika a běh super. Ale my děláme triatlon a potřebujeme k němu i plavat. Přijeli nám fanoušci, rodina, všichni si to naplánovali s tím, že večer pojedou zpátky domů. Vůči nám triatlonistům je to smutné.“

Co říkáte na variantu, že by se místo triatlonu konal duatlon bez plavání?

„O tom se mluvilo minulý rok, když jsme měli testovací závod. Byl to záložní plán. Ve finále kluci i holky odjeli triatlon, třetí den se jela duatlonová štafeta, protože se kvalita vody zhoršila. Počítá se i s tím, že by se mohl konat duatlon. V téhle situaci mi to přijde jako logické řešení, které by mohlo nastat.“

Co by pro vás znamenalo, pokud by se místo triatlonu konal duatlon?

„Jsem připravená jak na triatlonovou variantu, tak na duatlonovou. Nebudu říkat, že by pro mě byl duatlon lepší, radši bych byla, aby se konal triatlon, jsem triatlonistka. Ale mou nejsilnější disciplínou je běh. Když se plave v řece, vždycky je to hodně o štěstí. Kdyby se plavalo, startovní pozici nemám úplně nejlepší. K první bójce plaveme po proudu a já jsem na pozici, kde proud není tak silný jako u jiných soupeřek. Mně by to asi mohlo i pomoct.“

Co kdyby se závody ještě odkládaly?

„Oni to moc odkládat nemůžou. Mohlo by se stát to, že znovu řeknou, že kvalita vody se nezlepšila. To by znamenalo, že se ve středu závodit nebude. Jediný náhradní termín je druhého srpna. Kdyby se kvalita vody nezlepšila, byl by duatlon. Pokud ano, byl by triatlon.“

Jak vás můžou případné posuny ovlivnit?

„Pro všechny je to stejné, všichni se s tím musí poprat sami. V tohle směru nikdo nemá výhodu, ani nevýhodu. Všichni se s tím musíme poprat, jak to přijde, snažit se udržet ve formě. Dva, tři dny by neměly mít žádný vliv na výkon. U jiných atletů, kteří dělali vysokohorská soustředění, aby si načasovali formu přesně, by to vliv mít mohlo. Já jsem taky byla ve výšce, ale už jsem byla deset dní doma. U mě by to nemělo mít žádný vliv.“