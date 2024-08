Kanadský triatlonista po ponoření do Seiny trpěl: Desetkrát zvracel

Stav řeky Seiny způsoboval organizátorům letošních Her v Paříži bolest hlavy. Francouzi se snažili dějiště triatlonu vyčistit, ale stačil jeden déšť a voda byla zase plná fakálií. Přesto do ní nakonec sportovce pustili. Kanaďan Tyler Mislawchuk (29) později oznámil, že když bylo po všem, spustily se mu pořádné zdravotní potíže.

To vypadalo pořádně děsivě! Kanadský triatlonista Tyler Mislawchuk šel při triatlonu až na doraz a během televizního přenosu se divákům naskytl šílený obrázek, při kterém reprezentant zvracel. Spousta lidí ihned začala jeho zdravotní stav přisuzovat diskutabilní kvalitě vody v řece »Sieně«.

Kanaďan ale záhy přiznal, že to, co se dostalo do televize byl jen zlomek jeho trápení. „Zvracel jsem jednou? Ne, zvracel jsem 10krát... Poslední čtyři kilometry byly smrtelné,“ odkryl Mislawchuk. „Začalo mi být špatně a bylo mi velmi horko,“ líčil. Zatímco si řada lidí myslela, že se na jeho zdravotním stavu podepsaly splašky v řece, sám Tyler vidí problém spíše ve vysokých teplotách.

Velké obavy má teď ale belgická triatlonistka Jolien Vermeylenová, která přiznala, že během disciplíny se jí do pusy dostalo velké množství vody a při plavání pod moste »cítila a viděla věci, o kterých bychom neměli příliš přemýšlet«. „Seina je špinavá už sto let, takže se nedá říct, že by bezpečnost sportovců byla prioritou. To je blbost!“ nebrala si servítky.

Američan Seth Rider se pro změnu řídil heslem »těžko na cvičišti, lehko na bojišti« a prohlásil, že se v každodenním životě vystavuje určitému množství E.coli, čímž se snaží omezit možné zdravotní problémy.