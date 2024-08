Další triatlonisté po závodech v Seině v nemocnici, ale... závodí se dál!

Černý scénář se naplnil! Kvalita vody v řece Seině byla už před začátkem Her v Paříži jedním z nejdiskutovanějších témat a teď se potvrzuje, že obavy byly nejspíš oprávněné. Z Francie totiž postupně chodí zprávy o zdravotních problémech triatlonistů, kteří končí ve špitále. Ostatní závodníky přitom organizátoři stále pouští do znečištěné vody...

Investovali miliony a ze všech sil se snažili zabránit celosvětové ostudě, ale zdá se, že to k ničemu nebylo! Špinavá Seina dělala organizátorům starosti už dávno před začátkem Her v Paříži. A obavy byly evidentně oprávněné. Téměř s každým dnem totiž přichází informace o dalších triatlonistech, kteří se po ponoření do řeky museli odporoučet do nemocnice.

Řeka je plná bakterie E.coli, která dokáže způsobit vážné zdravotní problémy a například belgický tým musel kvůli hospitalizaci své členky Claire Michelové odpískat účast v triatlonové štafetě. Závodnice později na sociálních sítích uvedla, že v jejím případě nestála za obrovskou nevolností zmíněná bakterie, ale podle krevních testů ji napadl virus.

Jenže závodníci by si teď evidentně u doktorů mohli podávat dveře. Pondělní štafety se na rozdíl od Belgičanů účastnili Portugalci a půlka týmu na to evidentně doplatila. Vasco Vilaca a Melanie Santosová totiž záhy skončili v nemocnici poté, co se u nich vyvinula infekce. Portugalský olympijský výbor oznámil, že Vilacovy příznaky jsou o něco horší.

Nemocní Seveřané

V problémech mají být podle agentury AP také Nor Vetle Bergsvik Thorn, který závodil v kategorii jednotlivců i ve štafetách. Skandinávec po pondělním závodě přiznal, že měl asi 12 hodin velké žaludeční potíže: „Těžko říct, jestli je to řeka nebo jen obyčejná otrava jídlem," krčil rameny.

Trable hlásili i ze švédského týmu, který prostřednictvím mluvčího svého olympijského výboru oznámil, že v sobotu onemocněla triatlonistka Tilda Månssonová. A to přesně tři dny poté, co se účastnila závodu v řece...

Kvalita vody v Seině je průběžně monitorovaná, a tak navzdory kupícím se zdravotním problémům triatlonistů bylo vyhodnoceno, že stav řeky je dostatečný na to, aby se ve čtvrtek ráno konal další závod.

Koupání v Seině je sto let zakázáno

Koupání v řece protékající srdcem Paříže je přitom až na výjiímky zapovězeno už od roku 1923. A důvodem je, trochu nepřekvapivě, silné znečištění. Už před startem Her proto někteří upozorňovali, že nebezpečí, které ve vodě na závodníky může číhat, rozhodně není malé...