Tragická smrt reprezentantky Debské: Bratr popsal mrazivé detaily i slova záchranáře

Polskem před pár týdny otřásla smrt triatlonistky Maji Debské (†42), která zemřela na následky zranění po nehodě při tréninku. Její bratr Maksym byl v osudnou chvíli s ní a veřejnosti popsal, jak se celé neštěstí odehrálo. A z jeho slov naprosto mrazí...

Maja měla každé ráno rituál v podobě tréninku na kole. Spolu se svým bratrem se připravovala na akci Ironman ve Španělsku. „Začali jsme v 6:15. A na cestě nebyl moc velký provoz. Upřímně řečeno, nebyl skoro žádný,“ pověděl podle webu Uwaga! bratr Debské Maksym. Na dané trase kousek od Krakova je sice částečně cyklostezka, ale v jednom úseku končí a je potřeba urazit zhruba šest kilometrů po úzké a klikaté silnici, na které se to obvykle auty jen hemží.

„Najednou mě předjelo bílé auto s přelepenou zadní částí. Nic jsem před sebou neviděl a ono náhle zabrzdilo. Stačil jsem jen říct: »Pozor.« Ale vzdálenost byla tak krátká, že jsem nedokázal sundat ruce z řídítek a sešlápnout brzdu,“ líčil Majin bratr.

„Moje sestra musela být kousek za mnou, vlevo. Instinktivně odbočila doleva a provedla tenhle obranný manévr. Neměla šanci ani zahlédnout, že by se něco blížilo,“ myslí si Maksym. Následky byly pro Maju fatální. Spadla přímo pod projíždějící vůz. Na místo ihned vyrazila záchranka, do jejíhož příjezdu se Maksym sám pokoušel Maju resuscitovat a zastavit krvácení. I když chápal, jak strašná situace je, chtěl věřit v to nejlepší.

„Ještě jsem měl chvilku naděje, když jsem viděl, že je tam kapačka. Podíval jsem se za zástěnu a viděl jsem, že ji stále resuscitují. Ale čím déle to trvalo, tím víc jsem ztrácel naději,“ popsal Debskí, který ještě zoufale lékaře žádal, aby se snahou o oživení Maji nepřestávali.

„Požádal jsem je, aby jí dali ještě dvě minuty, ale záchranář se na mě podíval a řekl, že je to zbytečné, že to nic nezmění. Těžko se to slovy popisuje. Svět se vám zhroutí," vrátil se do šílených vzpomínek Maksym, který hrůznou chvíli bude mít nejspíš navždy před očima.

Neméně složitá je teď i situace pro Majina snoubence Mariusze. Pár se měl stěhovat do nového bydlení a plánoval si společnou budoucnost, která se ovšem během krátké chvíle rozplynula. „Měli jsme plány, sny žít a užívat si života, a kvůli nezodpovědnému řidiči nám to všechno vzali!“ truchlil po skonu reprezentantky její partner, podle jehož slov byla Maja zabita nezodpovědným řidičem.