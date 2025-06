Atletka Bendová: Krach vztahu s Mlejnkovou a nová láska!

Vypadalo to jako velká láska, ale po pár měsících přišel konec! Atletka Nikola Bendová a pokerová hráčka Bára Mlejnková přiznaly, že už netvoří pár. Moc dlouho ale mrštná sportovkyně dlouho nezůstala a práskla, že teď zažívá fázi velké zamilovanosti. Jen ne s bývalou účastnicí show Survivor.

„Někdy ani záda neřeknou všechno,“ napsala Mlejnková k fotografii, na které si nakládá tašku s věcmi do zavazadlového prostoru auta. Fanoušci měli jasno. Tady jsou nějaké trable v ráji! A na potvrzení nemuseli moc dlouho čekat...

„Ano, s Bárou už nejsme pár. Rozešly jsme se s respektem a vděčností za to, co jsme spolu prožily. Není to nic, co by bylo potřeba dramatizovat. Někdy se cesty lidí zkrátka rozdělí,“ napsala Bendová na sociální sítě. Že by ale za svou bývalou přítelkyni tesknila se rozhodně říct nedá. Je totiž po uši zamilovaná do někoho jiného!

„Moje srdce si našlo cestu k někomu, s kým cítím lásku, klid a radost. A je to láska, která je pro mě hluboká a skutečná. Věřím, že každý má právo na hledání vlastní cesty,“ pravila atletka, po jejímž boku se Bára zdála být neskutečně šťastná poté, co zkrachoval její vztah s modelkou Veronicou Biasol. Bohužel vše trvalo podstatně kratší dobu, než by si Mlejnková přála.