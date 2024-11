Hvězda UFC McGregor stojí před soudem! Čelí obvinění ze znásilnění

V kleci patřil mezi bestie. A podobně se podle obžaloby měl chovat i v soukromí. Slavný irský zápasník Conor McGregor (36) stanul na začátku týdne u Nejvyššího obvodního soudu v Dublinu, kde čelil obvinění ze znásilnění Nikity Ní Laimhínové (35). Slavný bijec se měl společně s kamarádem Jamesem Lawrencem dopustit sexuálního napadení. Bývalá hvězda nařčení odmítá. Proti němu však mluví výpověď gynekologa, který ženu ošetřoval.

„Držel mě pod krkem, několikrát mi bránil v dýchání. Myslela jsem, že mě zabije,“ řekla oběť prostřednictvím ošetřujícího doktora Daniela Kanea. Gynekolog následně přidal, že poškozená měla modřiny po celém těle na různých místech. Bezprostředně po incidentu se třásla a plakala. Tyhle věty rozhodně slavnému Irovi u soudu přitížily. „McGregor se měl společně s Lawrencem dopustit znásilnění,“ prohlásil před porotou soudce Alex Owens. Oba dva však obvinění striktně odmítají.

O hematomech mluvil před soudem také advokát poškozené John Gordon. „Na rukou a zápěstí měla modřiny, na levém prsu pro změnu škrábanec, protože pan McGregor tlačil na její prsa hodinkami. Dokonce se ji několikrát pokusil přitáhnout za krk, nemohla kvůli tomu dýchat. Také ji spoutal na rukou,“ přibližoval právník oběti.

Slavný zápasník měl se svou obětí navázat kontakt při jedné party. Následně ji s kamarádem odvezli na jiný večírek. K nedobrovolnému pohlavnímu styku mělo dojít až po nějaké době. Oběť se však kvůli menstruaci bránila, což měl potvrdit tampón zaklíněný v intimních místech oběti, který získal gynekolog Daniel Kane.

Ní Laimhínová se podle své výpovědi pokusila od sebe McGregora odstrčit, nicméně se jí to nepodařilo a tak zápasníkovi podlehla. „V tu chvíli byla úplně vyděšená. Podvolila se tomu, co se mělo stát, což byl násilný a krutý útok,“ řekl Gordon.

K pohlavnímu styku mělo dojít i s Lawrencem, avšak její právník řekl, že si žena nic podobného nepamatuje. Zároveň dodal, že oběť požila v noci alkohol a kokain. Podle listu The New York Times Laimhínová po McGregorovi žádá náhradu ve výši přibližně 2 miliony dolarů za ušlou mzdu, náklady na léčbu či změnu bydliště. Už více jak pět let totiž nemůže pracovat.