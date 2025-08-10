Humburger slaví životní výhru KO! Byl jsem pos*anej až za ušima, přiznal po boji
Příběh outsidera, který otáčí kritické zápasy a sbírá KO, pokračuje. Dominik Humburger v sobotu na Oktagonu 74 vybojoval největší vítězství kariéry, když ve druhém kole loktem poslal k zemi elitního Jihoafričana Marka Hulmeho. Český bijec pak ještě v euforii přiznal, že měl ještě před rozcvičkou silně podlomené sebevědomí a obrovský stres. „Opravdu mě probudilo, až když jsem si sedl na prdel. V tu chvíli mi hlavou proběhlo: Vstávej, ty sračko, a začni makat,“ ohlídl se „Hambáč“ za inkasovaným knockdownem.
S příchodem do Oktagonu Dominik Humburger nastartoval zběsilou jízdu. Při dubnovém debutu porazil Samuela Krištofiče, načež v sobotu urval skalp největšího favorita prestižní pyramidy Tipsport Gamechangeru, Marka Hulmeho. Krizový průběh zlomil v polovině druhého kola, kdy začal Jihoafričana lovit tvrdými údery a nutit mu přebíjenou, ve které pak trefil brutální loket a zápas ukončil.
„Nabíhal do mě, tak jsem si řekl, že začnu loktem a ono se to povedlo,“ shrnul závěrečný moment ještě zakrvácený Humburger v pozápasovém rozhovoru a široce se umíval. „Ty vole, to je paráda,“ vyhrkl pak, když si uvědomil, co dokázal.
Po většinu zápasu to byl ale podle očekávání právě jihoafrický šampion, který diktoval tempo, tvrdě trefoval a prosazoval si svou hru. Českého ranaře natrefoval koleny v klinči, dostal jej na zem, kde představoval největší hrozbu. Všech osm dosavadních finišů totiž Hulme nasbíral právě na škrcení a páky. K jejich nasazení se přiblížil, lezl Humburgerovi do zad, aby se mu dostal na krk.
„Záda jsme v přípravě hodně řešili, protože jsme věděli, že hodně často bere. Nechtěl jsem mu dovolit, aby si tam nohama udělal háčky. Přesný únik si ale nepamatuju, budu si to muset pustit. Jen si vzpomínám, jak jsem koukal, kolik krve mi z nosu teče. Hezký začátek, prolítlo mi hlavou,“ smál se Humburger při ohlédnutí za zlomovým okamžikem zápasu, kdy se soupeři vysmekl a začal jej nahánět s ranami.
„Všichni jsme si uvědomovali, že je to Dominikův nejtěžší zápas. Byl jsem hodně skeptický,“ přiznal po boji Petr Kníže, trenér čerstvého semifinalisty milionové pyramidy. „Nečekal jsem, že to takhle dopadne. Počítal jsem s hodně těžkou tříkolovou bitkou. Čekal jsem, že ho Hulme bude hodně tahat na zem, ale Dominik mu v tom dobře bránil. Byl jsem překvapený, že Hulmemu došla fyzička už v půlce zápasu, většinou mu vydrží na plná tři kola. Co dodat… Skvělý výsledek,“ líčil kouč s úsměvem.
Nastavení před bojem? Hlava nefungovala
Byť domácí bojovník a současně taky profesionální voják vydobyl svůj největší sportovní triumf, do klece nastupoval v rozpoložení, které bylo na míle daleko ideálnímu. „Hlava mi těžce nefungovala. Nebudu lhát. Před zápasem jsem byl posranej až za ušima. Říkal jsem si, jestli na tý zemi vůbec něco umím. Jenom díky této partě za mnou jsem to v hlavě ustál,“ přiznal Humburger krátce po vyhlášení výsledku a pokývl hlavou směrem ke svému týmu.
„Před zápasem to bylo divoký. Nepovedlo se mi splnit váhový limit, nespal jsem, ráno jsem si dal snídani, která mi absolutně nesedla. Celý den jsem pak jen ležel. Pak jsme si dali aktivační trénink, ale psychice to úplně nepomohlo,“ pokračoval bijec ve vyprávění na tiskové konferenci. „Do poslední chvíle před rozcvičkou jsem si přišel, jako bych nikdy nic nedělal. Nevěděl jsem, jestli něco v postoji nebo na zemi,“ povídal.
S každým krokem, který Humburger ušel směrem ke kleci, se zdálo, že z něj tíha zápasu opadá. „Fanoušci mě nakopnuli ve velkém stylu. Štvanice splnila má očekávání, bylo ta pecka. Opravdu mě ale probudilo, až když jsem si sedl na prdel. V tu chvíli mi hlavou proběhlo: Vstávej, ty sračko, a začni makat,“ smál se devětadvacetiletý bojovník, když vzpomínal na knockodown ve druhém kole, na který záhy odpověděl finišem.
Rivalita skončila hned po vyhlášení verdiktu. V útrobách pražské Štvanice se elitní bijci ještě střetli a významně si projevili respekt. „Když jsem si šel pro pití v šatně, Mark mě odchytnul a dal mi svůj nůž jako dárek za hezký zápas. Úžasná věc, jsem z toho nadšený. Takový respekt válečníka k válečníkovi… Hned jsem vytáhnul jeden z mých talismanů, prsten s vikingským kompasem ze Švédska a dal jsem mu ho na oplátku,“ vyprávěl Čech. Na tiskové konferenci přitom právě držel zmíněný nůž.
V semifinále pyramidy se střetne s tureckým šampionem Kerimem Engizekem, který záhy po něm zvítězil v souboji s britským matadorem technickým KO. „Cítím k němu neuvěřitelný respekt, vždyť je to šampion. Předvedl dnes proti Micku Stantonovi skvělý výkon a je mi velkou ctí, že proti němu můžu nastoupit,“ povídal Humburger na adresu nového soupeře.
Ten na tiskové konferenci seděl hned vedle něj, poplácal českého protivníka po rameni a řekl: „Jeho zápas jsem neviděl, ale vím, že je to hodně silný týpek. Na vzájemný souboj se opravdu těším.“ Duel proběhne 4. října v Bratislavě.