Mentální kouč o práci s Menšíkem: Bude vyhrávat všechno. Djokovič to násilím protahuje

Systematicky zdokonaluje nejblyštivější český tenisový diamant. V létě to bude sedm let, co se mentální kouč Dragan Vujovič poprvé potkal s Jakubem Menšíkem. Dlouhodobá práce odborníka z Bělehradu už přinesla první obří výsledky, Menšík se stal v minulém týdnu v Miami po dvaceti letech vůbec prvním českým hráčem, který ovládl světově významný turnaj. „To, jak s Jakubem pracujeme, je výjimečné. Nedělá to nikdo jiný na světě,“ poodkrývá Vujovič.